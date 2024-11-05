ВСУ отминусовали 1260 оккупантов, 15 танков и 43 ББМ – Генштаб

Украинские воины за сутки 4 ноября "денацифицировали" 1260 российских захватчиков. Общие боевые потери врага в живой силе превысили 701 тысячу человек.

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Также уничтожены свыше полторы сотни единиц военной техники и вооружений армии РФ. Обновленные данные по потерям врага обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с 1260 оккупантами, которых Россия потеряла накануне, боевые потери в живой силе войск РФ достигли 701 650 человек.

Уничтожены также 161 единица военной техники и вооружений.

В частности, россияне потеряли 15 танков (всего 9 208 единиц), 43 боевых бронированных машины (18 581), 29 артиллерийских систем (20 150) и две системы ПВО (996).

Также "демилитаризованы" 29 БпЛА оперативно-тактического уровня (18309), две крылатые ракеты (2 631) и 41 единица автомобильной техники и автоцистерн (28278).

Неизменным остается количество уничтоженных РСЗО (1245), самолетов (369), вертолетов (329), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1) и спецтехники (3 587).

Напомним, накануне украинские морпехи показали, как обезвредили российских десантников на Курщине. Россияне пытались атаковать защитников Украины на БМП, однако бронемашина была поражена точным выстрелом Javelin.

Также стало известно, что за прошедшую неделю РФ потеряла более 10 тысяч военных и около 70 танков. В общей сложности "демилитаризованы" 1550 единиц военной техники и вооружений.