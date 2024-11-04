'Демократия в действии': украинские морпехи показали, как обезвредили российских десантников на Курщине. Видео

Украинские морпехи из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского показали, как разнесли штурмовую группу россиян в Курской области РФ. Десантники армии агрессора пытались атаковать защитников Украины на БМП, однако бронемашина была поражена точным выстрелом Javelin.

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"Взрывное" видео опубликовала пресс-служба 36-й ОБРМП. "Демократия в действии! Тотальный разбор БМП штурмовой группы россиян на Курщине расчетом "Джавелина" николаевских морпехов", – говорится в публикации.

В бригаде добавили, что накат вражеского десанта разгромлен силами артиллерии и ударных дронов аэроразведки подразделения "Грифон" 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й ОБрМП.

На опубликованных кадрах видно, как группа российских десантников отправилась в активное наступление на позиции Вооруженных сил Украины на Курщине, однако украинские военные уже были готовы их встретить.

Морпехи произвели точный выстрел из ПТРК Javelin, превратив в утиль бронемашину оккупантов.

Личный состав россиян также понес потери на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области в плен попали три гражданина Украины – предатели из Крыма, с Луганщины и Черниговщины, которые в составе армии РФ пытались остановить операцию ВСУ. Штурмовые подразделения Сил обороны при поддержке артиллерии наголову разгромили российскую колонну. Перебежчикам грозит пожизненное лишение свободы.

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