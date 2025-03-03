Силы обороны обезвредили еще 1350 оккупантов и 16 ББМ врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 259 единиц вооружения и техники российской армии. В боях отминусовали около 1350 военных преступников из РФ.

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Ныне общие потери живой силы агрессора составляют 878 070 оккупантов убитыми и ранеными. Обновленную информацию 3 марта обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины обезвредили 60 артиллерийских систем (всего 24 019), 16 боевых бронированных машин (21 290), 11 танков (10 252), два средства противовоздушной обороны (1093) ВС РФ.

В небе защитники сбили 61 вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня (всех 27 655).

На земле бойцы сожгли еще 109 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 39 327).

С начала полномасштабной войны Силы обороны также уничтожили 3768 единиц специальной техники, 3085 крылатых ракет, 1306 РСЗО, 370 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку оккупационных сил РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что в феврале 2025 года потери войск РФ в Украине по одним категориям были самыми низкими за последние полгода войны, а по другим установили очередные абсолютные рекорды. По его словам, показатели прошлого месяца обусловлены снижением интенсивности пехотных накатов оккупантов.

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