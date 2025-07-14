Силы обороны обезвредили за сутки 1130 оккупантов и полсотни артсистем армии РФ

Защитники Украины за прошедшие сутки отминусовали в боях на фронте около 1130 военнослужащих оккупационной российской армии. Кроме того, уничтожили 287 единиц ее вооружения и военной техники, большинство из которой – автомобильная, а также дроны.

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Согласно данным на 14 июля, общие потери (санитарные и безвозвратные) личного состава ВС РФ на украинской земле достигают 1 035 060 захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне Силы обороны обезвредили 51 артиллерийскую систему (всего 30 294), четыре боевые бронированные машины (22 987), три танка (11 019) захватчиков.

Также воины сбили 103 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 45 635), сожгли 102 единицы автомобильной техники и автоцистерн (55 025), три – спецтехники (3932).

Всего с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 3491 крылатую ракету, 1438 РСЗО, 1194 средства ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, воины из 15-й бригады артиллерийской разведки "Черный лес" поразили новейший ЗРК "Бук-М3" российских оккупантов. Комплекс является одним из ключевых компонентов вражеской ПВО, его стоимость составляет около $45 млн.

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