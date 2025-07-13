Разведчики 'Черного леса' нашли и уничтожили российский 'Бук' за $45 млн. Видео

Бойцы Сил обороны Украины снова нанесли большие потери российским оккупационным войскам на передовой. На одном из участков фронта украинскими военными был обнаружен и поражен новейший зенитно-ракетный комплекс оккупантов средней дальности "Бук-М3".

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Вражескую технику нашли на передовой воины из 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес". В Facebook в воскресенье, 13 июля, военные опубликовали видео уничтожения ЗРК армии государства-агрессора.

Стоимость такой техники российских войск, по предварительным оценкам, составляет примерно $45 млн.

"Разведчики бригады "Черный лес" нашли и скорректировали огонь по очередной станции новейшего зенитно-ракетного комплекса оккупантов средней дальности "Бук-М3". "Бук-М3" – является одной из ключевых компонентов ПВО врага. Стоимость комплекса ~$45 млн", – сказано в сообщении.

На каком именно участке фронта у врага была отминусована дорогостоящая техника бойцы Сил обороны не уточнили.

9K317M "Бук-M3" (по кодификации НАТО – SA-27 Gollum) – система ПВО сухопутных войск средней дальности. Предназначена для борьбы с маневренными аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого противодействия и РЭБ.

"Бук-M3" способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 3 км/с, на расстояниях от 2,5 до 70 км и высотах от 15 м до 35 км.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы ГУР и движения сопротивления ударили по территории одного из предприятий в оккупированном Мелитополе, где враг обустроил логистическую базу. В результате операции были ликвидированы пять росгвардейцев и уничтожена аппаратная станция обеспечения спутниковой связью.

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