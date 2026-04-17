В Днепре обломки 'Шахеда' сдетонировали в момент, когда мимо проходил мужчина: пострадавший рассказал о взрыве. Видео

После очередной вражеской атаки на Днепр обломки ударного дрона "Шахед" едва не унесли жизнь местного жителя Вахтанга, который проходил мимо. Боевая часть беспилотника сдетонировала, а обломок попал мужчине в лицо.

Видео дня

К счастью, днепрянин отделался лишь незначительным ранением. Об этом он рассказал в комментарии "Суспільного".

Опасность от обломков БПЛА

Инцидент, во время которого 57-летнему мужчине посекло губу, произошел утром, когда он шел на работу

"Утром я шел на работу. Проходил возле этого дома, я живу здесь. А там что-то горело, оно упало. Я почувствовал какой-то удар и кровь", – вспомнил Вахтанг.

Сначала он даже не осознал, что получил ранение осколком. Лишь прохожая, заметив кровь на его лице, сообщила ему о травме.

"Мне не страшно было, я даже не почувствовал. Скорая приехала, отвезли в больницу, зашили... Негодяи они, здесь люди живут, жилой массив, нет никаких объектов", – сказал мужчина.

Напомним, в ночь на четверг, 16 апреля, войска РФ нанесли новые удары по Днепру. Враг направил на город дроны-камикадзе и баллистические ракеты, прозвучала серия взрывов. 27 человек были ранены, пятеро погибли. Под атакой оказались жилые кварталы города, произошло несколько пожаров.

А в ночь на 15 апреля враг направил в сторону города дроны-камикадзе типа Shahed, прозвучала серия взрывов. В результате удара РФ произошло возгорание административного здания, повреждено 9-этажное здание. Известно, что 29-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также пострадали еще два человека – женщина 22 лет и мужчина 65 лет.

Как писал OBOZ.UA, 14 апреля военные российской оккупационной армии также нанесли ракетный удар по Днепру. Известно о пяти погибших и 27 раненых. У пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения, рваные раны и переломы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!