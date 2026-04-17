Поражены РЛС, пункты управления, склад хранения катеров и не только: в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу

Силы обороны продолжают расширять украинскую кампанию мидл-стайк. На оккупированных территориях нашего государства защитники снова поразили солидный перечень важных вражеских целей.

Видео дня

Среди них – российские РЛС, пункты управления БпЛА, базы по ремонту и хранению вооружений, техники и даже катеров, взрывались также склады БпЛА и пылали накопленные оккупантами запасы горюче-смазочных материалов. Подробности сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Защитники продолжили "демилитаризацию" российских войск на украинской земле

Накануне, а также в ночь на 17 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили пункты управления противника, в частности командно-наблюдательный пункт в районе населенного пункта Долгое (ВОТ Луганской области), а также пункты управления БпЛА оккупантов в районах населенных пунктов Теткино (Курская область РФ), Успеновка и Зеленое Запорожской области.

Также поражена база по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники в Клинкино на временно оккупированной Донетчине (на границе с РФ), логистический хаб в Мангуше неподалеку от Мариуполя, а также склад хранения десантно-штурмовых катеров (Черноморское, временно оккупированный Крым).

Также украинские воины били по складам боеприпасов противника в районах оккупированных врагом населенных пунктов населенных пунктов Скадовск (Херсонская область), Пантелеймоновка (Донецкая область) и Должанск (Луганская область).

В очередной раз напомнили защитники оккупантам, что Луганщина – это Украина: в этом регионе был поражен склад материально-технических средств и склад горюче-смазочных материалов в районах Сабовки и Ровеньков соответственно.

Большинство поражений пришлись на глубокий тыл оккупантов – населенные пункты, которые враг контролировал еще до полномасштабного вторжения.

В Генштабе поделились также данными о последствиях поражений, совершенных в предыдущие дни – и не только на ВОТ Украины:

9 апреля : подтверждено уничтожение лаборатории БпЛА в районе Орлинского (Донецкая область);

: подтверждено (Донецкая область); 16 апреля : подтверждено поражение радиолокационной станции "Небо-М" (Черновец, Белгородская область РФ);

: подтверждено (Черновец, Белгородская область РФ); 15 апреля: поражена радиолокационная станция "Подлет" (Новомарьевка, Ростовская область РФ).

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины продолжают принимать меры для прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", – заверили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, за минувшие сутки Силы обороны сократили численность армии России на тысячу захватчиков.

Также, по данным Генштаба, украинские воины обезвредили четыре танка, девять боевых бронированных машин, 114 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 2410 беспилотных летательных аппаратов, 12 ракет, 253 единицы автомобильной и три единицы специальной техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!