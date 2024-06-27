Силы обороны остановили штурм оккупантов вблизи Липцев в Харьковской области, враг проявляет активность на Торецком направлении – Генштаб

С начала суток 27 июня количество вражеских атак на линии боевого столкновения достигло 71. Самые активные боевые действия продолжаются на Торецком и Кураховском направлениях.

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Также путинские террористы продолжают атаковать на Харьковском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В Харьковской области бои ведутся в районе Волчанска. Штурмовые действия противника вблизи Липцев остановлены Силами обороны. Оккупанты применяли управляемые авиабомбы с направления Белгорода и Шебекино по районам Малых Проходов, Липцев, Глубокого и Волчанского.

На Купянском направлении с начала суток российские войска атаковали 5 раз. Два боевых столкновения в районе Степовой Новоселовки еще продолжаются.

На Лиманском направлении боевые столкновения происходят в районе Макеевки и Невского. В общей сложности с начала суток оккупационные войска уже пять раз пытались продвинуться на этом направлении.

Продолжаются бои в районе Раздоловки и Выемки на Северском направлении. Количество штурмовых действий врага на этом участке фронта возросло до пяти.

На Торецком направлении российские террористы также проявляют активность, а именно, в районах Северного и Нью-Йорка. С начала текущих суток враг пытался 16 раз выбить наших защитников с занимаемых позиций. Шесть боевых столкновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении противник действует в районе Красногоровки и Парасковиевки. С начала суток захватчики пытались улучшить свое тактическое положение уже 15 раз. Войска РФ несут потери на этом участке фронта.

На Приднепровском направлении отражены пять атак врага. Агрессор атаковал авиабомбами Берислав, Тягинку и Ольговку. По остальным направлениям обстановка без особых изменений.

Напомним, российские оккупанты постоянно предпринимают попытки освободить свои подразделения, которые заблокированы на территории Агрегатного завода в Волчанске в Харьковской области. Логистика вражеских солдат, оказавшихся в ловушке, ограничивается сбросами с дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, разрешение украинским военным ограниченно бить западным оружием по России позволило уменьшить террор оккупантов в Харькове. Кроме того, армия страны-агрессора больше не чувствует себя в безопасности за линией государственной границы.

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