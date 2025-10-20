Силы обороны освободили четыре села на админгранице с Днепропетровской областью: Зеленский рассказал подробности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении четырех сел на административной границе с Днепропетровской областью. По словам главы государства, украинские силы постепенно улучшают позиции на нескольких направлениях фронта.

Об этом президент рассказал во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент OBOZ.UA. О деталях ситуации на передовой президент рассказал, ссылаясь на данные от главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского.

В частности, в Купянске наблюдается улучшение обстановки, хотя бои остаются напряженными.

Зеленский отметил, что в районе Покровска ситуация все еще сложная, однако украинские защитники активно работают, чтобы уничтожать оккупанта.

Изменения на ключевых направлениях

Президент уточнил, что в окрестностях Лимана ситуация контролируемая. Несмотря на распространение дезинформации, по его словам, там нет российских войск – все попытки прорыва были ликвидированы. Зеленский отметил, что украинские силы уверенно удерживают позиции, а любые слухи о потерях территорий не соответствуют действительности.

В то же время на Новопавловском направлении продолжаются тяжелые бои. Там ранее оккупанты временно захватили восемь сел, но украинские военные смогли освободить четыре из них. За остальные населенные пункты продолжаются бои. Президент подчеркнул, что каждый возвращенный населенный пункт – это результат слаженной работы различных подразделений Сил обороны.

Ситуация на северном направлении

Отдельно Зеленский упомянул о Сумском направлении. По его словам, там ситуация в последние дни улучшилась. Это позволяет военным более эффективно укреплять оборону и создавать условия для дальнейших действий.

Президент отметил, что, несмотря на сложность на отдельных участках фронта, украинские силы постепенно давят на врага и возвращают контроль над захваченными территориями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожают вражеские пехотные группы, которые пытаются прорваться в Купянск Харьковской области. Силы обороны проводят поисково-ударные операции по всему городу, нанося потери оккупантам. В мероприятиях принимают участие подразделения спецназа, механизированных бригад, ВСП и СБУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!