В Купянске продолжаются контрдиверсионные мероприятия: в Генштабе рассказали о попытках врага прорваться в город

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожают вражеские пехотные группы, которые пытаются прорваться в Купянск Харьковской области. Силы обороны проводят поисково-ударные операции по всему городу, нанося потери оккупантам.

Об этом в комментарии СМИ сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий. По его словам, в мероприятиях принимают участие подразделения спецназа, механизированных бригад, ВСП и СБУ.

По информации Генерального штаба, по состоянию на 14 октября россияне накопили около 80 военнослужащих в Купянске. Украинские войска блокируют увеличение этого контингента и уничтожают вражеские группы, которые пытаются прорваться в город.

За сутки 15 октября украинские военные ликвидировали трех оккупантов. В Генштабе подчеркивают, что основная цель операций – не допустить накопления в городе вражеских сил и полностью освободить его от россиян.

Поисково-ударные операции проводят подразделения 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады, Сил специальных операций, Военной службы правопорядка и СБУ. Операторы БПЛА отслеживают и уничтожают российские позиции.

Напомним, воины Сил специальных операций провели успешную разведку на подконтрольной врагу территории на Северо-Слобожанском направлении. Они зашли на российские позиции и зачистили их, уничтожив всех оккупантов.

Также сообщалось, украинские пограничники из бригады "Форпост" Краматорского пограничного отряда Госпогранслужбы 14 октября ликвидировали несколько групп российских военных, которые пытались незаметно продвинуться по лесополосам на фронте.

