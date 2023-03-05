Силы обороны отбили 130 атак войск РФ, враг использует гражданское население как ''живой щит'' – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки украинские военнослужащие отбили более 130 атак противника на указанных направлениях.

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В свою очередь враг в течение 4 марта нанес 6 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. Также высокой остается угроза нанесения Россией ракетных ударов по всей территории Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 5 марта.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Враг обстрелял населенные пункты Бачевск, Уланово, Кучеровка, Белокопытово, Стариковое, Ходыно, Рыжевку, Атинское, Голышевское, Павловку и Садки Сумской области и районы 35 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Ветеринарное, Красное, Огурцово, Бударки, Дворичанское, Новомлынск и Двуречная.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области, успеха не имел. Войска РФ совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них – Гряниковка, Кисловка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Белогоровка Луганской области, а также Терны, Спорное, Федоровка и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут. За прошедшие сутки украинские защитники отбили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Григоровка, Ивановское и Бахмут Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Федоровка, Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба, Александро-Шультино, Северное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Победа. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах более 30 населенных пунктов. В частности, Новобахмутовки, Очеретино, Бердичев, Водяного, Первомайского, Максимильяновки, Победы, Новомихайловки, Новоукраинки и Великой Новоселки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется и пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 40 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Каменское Запорожской области; Берислав, Ольговка, Львово, Никольское, Днепровское Херсонской области и город Херсон, а также город Очаков Николаевской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

В городе Новая Каховка Херсонской области, оккупанты используют гражданское население в качестве "живого щита". В частности, с целью уничтожения средств поражения, предназначенных для военных объектов врага, оккупационные войска размещают свои средства ПВО среди жилых кварталов города.

Российская оккупационная армия теряет контроль на поле боя над так называемыми "казачьими батальонами". В частности, в районе Угледара выполняет задачу вражеский казачий батальон "Степь/Тигр", командование которого крайне недовольно руководством вооруженных сил РФ и пренебрегает взаимодействием с подразделениями российской оккупационной армии.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам, 1 – по боеприпасам противника и 1 – по автомобильному мосту. Также, наши защитники сбили 4 разведывательных и ударных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 района сосредоточения противника, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, а также 2 станции РЭБ врага.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает штурмовать позиции украинских военнослужащих вокруг Бахмута Донецкой области. Однако в ближайшей перспективе войскам РФ не удастся захватить город.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия безостановочно перебрасывает новые силы на разные участки, в том числе и в Луганской области. Самой тяжелой в этом регионе на данный момент ситуация остается в районе Кременной. Там враг сосредотачивает все свои усилия.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Бахмутом украинские бойцы-пограничники из артиллерии уничтожили 25 российских штурмовиков. Это стало возможным в результате плодотворного сотрудничества с аэроразведкой.