Российские оккупанты не смогут в ближайшее время захватить Бахмут – ISW

Российская оккупационная армия продолжает штурмовать позиции украинских военнослужащих вокруг Бахмута Донецкой области. Однако в ближайшей перспективе войскам РФ не удастся захватить город.

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В свою очередь украинские войска продолжают контролировать ситуацию в Бахмуте. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Захватчики утверждают, что добились определенных успехов на северо-востоке и востоке от Бахмута за последние несколько дней. Однако продвижение оккупантов было медленным, и не означает, что войска РФ смогут вскоре окружить Бахмут, а тем более, что они смогут взять город фронтальными штурмами.

Аналитики ISW уверены, что у украинских сил гораздо больше шансов контролировано отойти из Бахмута, чем попасть в окружение. Также отмечается, что Силы обороны Украины все еще смогут удержать свои позиции в Бахмуте.

В то же время российские оккупанты несут значительные потери во время боев за Бахмут. При этом от оценки украинского командования по поводу вероятности того, что они смогут заставить российские атаки завершиться вблизи или позади их текущих позиций, сбалансирована с риском потери доступа к основным путям отвода, будет зависеть от решения Украины остаться или отступить из Бахмута.

Напомним, в последние дни в сети распространяются сообщения о якобы отводе украинских войск из Бахмута на Донетчине, а россияне уже празднуют "окружение" города. Однако в Восточной группировке войск опровергли эти фейки.

Ранее заместитель городского головы Бахмута Александр Марченко заявил, что в Бахмуте продолжаются уличные бои между российскими оккупационными войсками и украинскими защитниками. Россия не контролирует город.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские войска продолжают ожесточенно сражаться за Бахмут Донецкой области, который в настоящее время представляет собой ключевую стратегическую цель оккупантов из России. Силы обороны намерены оборонять город до последнего, во всяком случае пока у них хватит для этого сил и ресурсов.

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