Украина настроена удерживать Бахмут, пока сможет: в NYT объяснили стратегию

Украинские войска продолжают ожесточенно сражаться за Бахмут Донецкой области, который в настоящее время представляет собой ключевую стратегическую цель оккупантов из России. Силы обороны намерены оборонять город до последнего, во всяком случае пока у них хватит для этого сил и ресурсов.

Видео дня

Об этом идет речь в военной аналитике издания The New York Times. Защитники осознают, что даже при временной потере контроля над городом, они выполняют важную боевую миссию, а именно ежечасно истощают армию противника.

"Военные командиры подчеркнули, что хотят оборонять город столько, сколько смогут, нанося урон россиянам, даже если в итоге им не удастся удержать Бахмут. Задача состоит в том, чтобы выдержать время, гарантируя, что если выведение войск станет необходимым, они смогут осуществить это таким образом, чтобы минимизировать потери", – указано в статье авторитетного журнала.

Силы обороны осведомлены, что руководитель ЧВК "Вагнер", которая сосредоточила своих наемников по нескольким направлениям к городу, Евгений Пригожин продолжает щеголять мнимыми успехами. Однако они утверждают, что все заявления одиозного российского военачальника ничем не отличаются от обычного блефа и фантазий.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский прибыл в Бахмут, где украинские защитники сдерживают наступление оккупантов. Командир наградил защитников,которые в боях за Бахмут подают пример стойкости, мужества и героизма.

Танки Leopard, переданные Украине западными партнерами, вероятно, уже открыли охоту на оккупантов на восточном фронте. Россияне заметили их, в частности, в районе Бахмута и это повергло их в тихий ужас.