Самый тяжелый участок фронта – Кременная: Гайдай рассказал о боях в Луганской области

Бойцы Вооруженных сил Украины держат оборону на всех фронтах. В то же время, российская оккупационная армия безостановочно перебрасывает новые силы на разные участки, в том числе и в Луганской области. Самой тяжелой в этом регионе на данный момент ситуация остается в районе Кременной. Там враг сосредотачивает все свои усилия.

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Об этом рассказал глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона "Єдині новини". Он подчеркнул, что ситуация остается довольно сложной, но полностью контролируемой Силами обороны (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Самые тяжелые участки на сегодняшний день – это Кременная и Белогоревка. На Кременной, вообще сосредоточили все усилия российские оккупационные войска. Они пытаются все же продавить наших защитников, получить там определенный какой-то успех. Поэтому они постоянно отправляют туда и тяжелую технику, и огромное количество пехоты", – сообщил Гайдай.

Глава ОВА добавил, что ВС РФ на этом участке фронта проводит наступления пехотой и танками. Кроме того, под постоянными обстрелами находится Белогоровка . Но там так же наши защитники дают отпор оккупантам.

"Враг постоянно меняет свою тактику, но это не помогает ему сильно, потому что нет таких мощных прорывов, нет продвижения в километрах, но все равно пытаются тактику менять. Это зависит, скорее всего, и от тех подразделений, которые там есть, а на самом деле, туда, кроме мобилизованных россиян, отправляют еще и кадровые войска, также их видят, их уничтожают, иногда кого-то берут в плен и таким образом узнают, кто именно шел в наступление", – отметил Гайдай.

Также он сообщил, что есть четкая разница в наступлениях.

"Несколько дней назад наступление было в виде больше 200 пехотинцев. Это три роты отправили туда. Пару дней назад пытались просто двумя ротами тяжелой техники с поддержкой терминаторов и другой техники. То есть, они пытаются, ищут какие-то слабые места, ищут возможности, чтобы продавить нашу оборону, но еще раз говорю – все полностью контролируется нашими Силами обороны", – подытожил Гайдай.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гайдай рассказал, что вражеская армия пытается усилить свой наступательный потенциал в Луганской области. Направление Кременная – Сватово остается для россиян приоритетным. Оккупанты придумывают новую тактику для наступления, чтобы продавить оборону украинских военных.

Также OBOZREVATEL писал, что ранее в Генштабе ВСУ отметили, что 1 марта защитники Украины отразили более 170 атак оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях фронта.

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