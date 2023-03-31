Силы обороны отбили более 80 атак противника в сутки, уничтожен пункт управления врага и два склада БК – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки, 30 марта, отбили на фронте более 80 атак армии России. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка на Донбассе. В то же время враг продолжает нести большие потери.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном на Facebook. Как отмечается, оккупанты в течение суток нанесли 11 ракетных и 4 авиационных удара, а также совершили 43 обстрела из РСЗО.

В то же время авиация Сил обороны 6 раз ударила по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы врага, 2 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки, Кузьмино и Берестового. Артиллерийским обстрелам подверглись Дворичанское, Западное, Двухлетняя, Масютовка, Синковка Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Раздолевка, Колодцы, Торское, Северск и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут наши защитники отразили 22 атаки. В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области. Обстреляны были населенные пункты Миньковка, Орехово-Василовка, Дружковка и Бахмут.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении Новобахмутовки, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Водяного, Красногоровки и Марьинки. Однако успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Новоселовка Первая, Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Курахово, Островское, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Шахтерское и Большую Новоселку в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты нанесли огневое поражение по более чем 30 населенным пунктам. Среди них – Новоселка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области и Новоалександровка, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Янтарное и Кизомис в Херсонской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. На территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений территориальных войск ВС РФ.

В Генштабе также отметили, что враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны, применяет тактику террора против украинского народа. Ночью с применением ЗРК С-300 противником было совершено 9 ракетных пусков по гражданской инфраструктуре города Харькова.

Для нанесения авиационных ударов, задействовал 10 ударных БпЛА типа "Шахед-136", 9 из них уничтожили наши защитники. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия в ночь с 30 на 31 марта устроила очередную воздушную атаку по Украине, используя дроны-камикадзе типа Shahed иранского производства. Украинские силы противовоздушной обороны обезвредили девять из 10 таких беспилотников.

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