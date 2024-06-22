Силы обороны отбили вражескую атаку в районе Крынок, на Покровском направлении продолжаются бои – Генштаб

В Украине в субботу, 22 июня, по состоянию на 13:00 уже произошло 64 боя с российскими оккупационными войсками. Наибольшая активность врага на Покровском направлении, но высокая интенсивность наступательных действий ВС РФ наблюдается также в районе Торецка.

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Сводкой о ситуации на фронте на 850-е сутки полномасштабной войны поделился Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В ведомстве заверили, что Силы обороны "жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают их пехоту и технику".

Враг продолжает применять артиллерию, которая находится на территории Российской Федерации, против приграничных населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. С направления Белая Березка (РФ) нанесен удар по Нововасильевке, из Староселья (РФ) по Грабовскому, из Случовска (РФ) по Гремячу, из Козино (РФ) по селу Стариково.

Под постоянными атаками российской авиации находится Харьковщина. Со стороны Белгорода (РФ) зафиксировано семь ударов (14 КАБами) по населенному пункту Липцы, из Шебекино (РФ) управляемой авиационной бомбой поразили Волчанск.

На Купянском направлении войска страны-агрессора девять раз штурмовали наши позиции в районах Степной Новоселовки, Андреевки, Мясожаровки, Стельмаховки. По Петропавловке россияне нанесли два удара четырьмя КАБами. Восемь попыток оккупантов продвинуться вперед отражены, на 13:00 продолжались боестолкновения вблизи Стельмаховки. Ситуация контролируемая.

Уже трижды враг атаковал на Лиманском направлении. Один штурм наши воины отразили, вблизи населенных пунктов Терны и Невское продолжались бои. Боровая и Подлиман пережили атаки управляемыми авиационными бомбами.

На Северском направлении захватчики проявляют активность в районах Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки, Выемки. Восемь атак наши защитники отбили, столкновение с оккупантами продолжалось.

Враг наращивает темпы наступательных действий в направлении Горловка – Торецк. Авиация агрессора наносит удары КАБами. Украинские воины организованно сдерживают штурмы противника, четыре из них отбили, три (на 13:00) еще продолжаются.

Также РФ пытается прорвать украинскую оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупационные войска шли в атаку 22 раза недалеко от Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского. 14 вражеских атак отбито, еще восемь продолжались.

На Кураховском направлении агрессор пытается наступать на Силы обороны вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Наши защитники уже отбили три штурма, еще столько же (на 13:00 субботы) продолжались.

На Времевском направлении безуспешными были три атаки россиян у Старомайорского и Водяного.

На Ореховском направлении оккупанты организовывали атаки при поддержке авиации. По Каменскому они нанесли два удара (36 неуправляемыми авиаракетами). Три штурма противника потерпели неудачу в районе Работино, Малой Токмачки и Каменского, еще одно боестолкновение продолжается.

На Приднепровском направлении успеха не имела атака ВС РФ в районе Крынок.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, на 10:00 субботы, 22 июня, по всей линии фронта Генштаб ВСУ насчитал 53 боевых столкновения с начала суток

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