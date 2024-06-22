На Покровском направлении с начала суток произошли десятки боев, враг давит на позиции Сил обороны – Генштаб

Самым горячим направлением украинского фронта остается Покровский, где с начала суток уже произошло 21 боевое столкновение. Враг продолжает давить на позиции наших защитников возле ряда населенных пунктов, украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории.

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В общей сложности по состоянию на 10:00 22 июня по всей линии фронта произошло уже 53 боевых столкновения, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook. Также захватчики совершили девять авиационных ударов с применением девятнадцати КАБ, более 600 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

Ситуация на фронте по направлениям

Купянское направление. С начала суток произошло уже восемь атак врага в районах Степной Новоселовки, Мясожаровки и Стельмаховки. Шесть попыток оккупантов продвинуться вперед наши защитники отбили, два штурмовых действия продолжаются. Ситуация контролируется.

Северское направление. Наблюдается умеренная активность российских оккупантов. Враг 13 раз пытался потеснить украинских защитников с занимаемых позиций вблизи Верхнекаменского, Спорного и Раздолевки. Семь атак российских захватчиков отражены, бои продолжаются.

Краматорское направление. Оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться в направлении Часового Яра, вблизи которого продолжается боестолкновение. Украинские защитники надежно держат оборону на данном участке и дают достойный отпор агрессору.

Подразделения Сил обороны сдерживают врага в направлении Горловка – Торецк. Бой продолжается.

Покровское направление. Украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории. За сегодня уже произошло 21 боевое столкновение. Враг продолжает давить на позиции наших защитников вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровска. Девять атак отбиты, боестолкновения продолжаются. Ситуация под контролем сил обороны Украины.

Кураховское направление. Три штурмовых действия противника вблизи Георгиевки и Прасковьевки успеха не имели. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: более 180 человек убитыми и ранеными, уничтожены два танка, две артиллерийские системы и автомобиль.

Времевское направление. Атака врага у Старомайорского успеха не имела, еще один бой продолжается возле Водяного.

Ореховское направление. Потерпело неудачу штурмовое действие оккупационных войск в районе Роботиного. Еще два боестолкновения продолжаются вблизи Малой Токмачки и Каменского.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командование российской армии собирается перебросить на Харьковщину морских пехотинцев из Тихоокеанского флота, но только реальные боевые действия покажут, действительно ли это "элита" оккупационного войска. Однако сам этот факт свидетельствует о том, что на Харьковском направлении планируется активизация, рассказал военный эксперт Алексей Мельник.

– В ВСУ рассказали, что Липцы на севере Харьковщины остаются одной из приоритетных целей для войск России. Этот поселок расположен на высоте – это одна из господствующих высот в этом направлении. Это не дает врагу использовать пехоту для атак, однако по Липцам ежедневно "прилетают" десятки разрушительных ударов авиабомбами и артиллерией.

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