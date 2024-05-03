Силы обороны отминусовали 1270 оккупантов и 58 артсистем врага за сутки – Генштаб

Защитники Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили по меньшей мере 1270 российских оккупантов. Так, количество потерь армии РФ в живой силе достигает порядка 472 140 – безвозвратными и санитарными.

Кроме того, Силы обороны уничтожили еще 181 единицу вражеского вооружения и военной техники. Данные об этом на 3 мая обновил Генштаб ВСУ.

Накануне украинской воины обезвредили 58 артиллерийских систем (всего 12 102), 33 боевые бронированные машины (14 129), 22 танка (7354), два средства ПВО (786) российских сил.

В небе защитники сбили 19 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 9580). На земле сожгли 58 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 16 266) и пять – специальной техники (1993).

С начала полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 2126 крылатых ракет, 1053 РСЗО, 348 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подлодку оккупационной армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы одного из подразделений ССО уничтожили третий за неделю вражеский ЗРК "Бук-М1". В сеть защитники выложили видео поражения российского зенитного ракетного комплекса на Сумском направлении.

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