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Воины ССО поразили третий российский ЗРК "Бук" на Сумском направлении за неделю. Видео

Олег Тимченко
War
1 минута
5,4 т.
Воины ССО поразили третий российский ЗРК 'Бук' на Сумском направлении за неделю. Видео

Украинские защитники одного из подразделений Сил специальных операций (ССО) нанесли очередные потери российским оккупационным войскам. В этот раз был уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1".

Это произошло во время спецоперации на Сумском направлении. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ССО ВСУ.

Операторы ССО обнаружили этот комплекс и удачно провели удары с помощью боевых дронов. оккупанты даже пытались потушить огонь и спасти оборудование, однако все было бесполезно.

В результате удара была полностью уничтожена пускозаряжающая установка с шестью ракетами, а огневая установка комплекса "Бук-М1" получила серьезные повреждения.

"ССО уничтожили ПЗУ комплекса "Бук". […] По целям операторы ССО нанесли огневое поражение ударными дронами. оккупанты тщетно пытались потушить огонь и спасти технику. В результате удара уничтожена пуско-заряжающая установка с шестью ракетами, огневая установка комплекса "Бук-М1" – повреждена", – говорится в сообщении.

Воины ССО поразили третий российский ЗРК "Бук" на Сумском направлении за неделю. Видео
Воины ССО поразили третий российский ЗРК "Бук" на Сумском направлении за неделю. Видео

Стоит отметить, накануне украинские военные поразили два российских зенитно-ракетных комплекса "Бук" на Сумском направлении. Отлично отработали по врагу бойцы сил специальных операций ВСУ.

Напомним, ранее бойцы сил специальных операций разнесли склады БК, место хранения провизии, а также автомобильную технику на спрятанной на позиции врага. Это произошло на одном из южных направлений фронта, где ряд оккупантов постигла судьба "груза 200".

Как сообщал OBOZ.UA, морпехи-артиллеристы с помощью FPV-дронов выследили и поразили враждебный расчет БПЛА. В результате удара путинские войска понесли потери.

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