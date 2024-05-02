Воины ССО поразили третий российский ЗРК 'Бук' на Сумском направлении за неделю. Видео

Украинские защитники одного из подразделений Сил специальных операций (ССО) нанесли очередные потери российским оккупационным войскам. В этот раз был уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1".

Это произошло во время спецоперации на Сумском направлении. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ССО ВСУ.

Операторы ССО обнаружили этот комплекс и удачно провели удары с помощью боевых дронов. оккупанты даже пытались потушить огонь и спасти оборудование, однако все было бесполезно.

В результате удара была полностью уничтожена пускозаряжающая установка с шестью ракетами, а огневая установка комплекса "Бук-М1" получила серьезные повреждения.

"ССО уничтожили ПЗУ комплекса "Бук". […] По целям операторы ССО нанесли огневое поражение ударными дронами. оккупанты тщетно пытались потушить огонь и спасти технику. В результате удара уничтожена пуско-заряжающая установка с шестью ракетами, огневая установка комплекса "Бук-М1" – повреждена", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, накануне украинские военные поразили два российских зенитно-ракетных комплекса "Бук" на Сумском направлении. Отлично отработали по врагу бойцы сил специальных операций ВСУ.

Напомним, ранее бойцы сил специальных операций разнесли склады БК, место хранения провизии, а также автомобильную технику на спрятанной на позиции врага. Это произошло на одном из южных направлений фронта, где ряд оккупантов постигла судьба "груза 200".

Как сообщал OBOZ.UA, морпехи-артиллеристы с помощью FPV-дронов выследили и поразили враждебный расчет БПЛА. В результате удара путинские войска понесли потери.

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