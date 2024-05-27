Силы обороны отразили атаку в направлении Липцев на Харьковщине, на Покровском направлении идут бои – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 120 прямых боевых столкновений между российскими оккупантами и украинскими защитниками. Силы обороны отразили атаку в направлении Липцев на Харьковщине, а на Покровском направлении идут бои.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 10:30 27 мая. Враг нанес четыре ракетных удара, использовав 17 ракет, совершил 61 авиаудар с 98 управляемыми авиабомбами и более 3400 обстрелов из различных видов оружия, включая 102 обстрела реактивными системами залпового огня.

Кроме того, противник применил более тысячи дронов-камикадзе и других ударных беспилотников.

Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления противника, 17 районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект оккупантов. Общие потери российских войск: около 1150 человек, а также девять танков, 15 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, одна РСЗО, одно средство ПВО, 42 беспилотника, 12 ракет, 55 автомобилей и семь единиц специальной техники.

С начала этих суток зафиксировано 29 боевых столкновений. Враг совершил 706 обстрелов наших позиций и населенных пунктов, в том числе 24 – с применением РСЗО. Также оккупанты нанесли три авиационных удара с семью управляемыми авиабомбами и совершили 51 атаку дронами-камикадзе.

На Харьковском направлении наши силы отразили атаку агрессора в районе Липцев. Украинские подразделения улучшают рубежи обороны и преуспевают на отдельных участках. За вчерашние сутки враг потерял на этом направлении 191 оккупанта, из них 63 – безвозвратные потери. Уничтожены два танка, две артиллерийские системы, девять беспилотников, 11 автомобилей и семь единиц специальной техники. Поражены 24 блиндажа противника.

На Купянском направлении противник четырежды пытался улучшить свое тактическое положение. Напряженная ситуация в районе Петропавловки. Атаки в районах Степовой Новоселовки и Невского отбиты, продолжается бой в районе Грековки. Ситуация под контролем. По уточненным данным, потери врага на Купянском направлении составили 114 человек, из них 42 – безвозвратные. Уничтожена зенитная установка, МТ-ЛБ и два склада боеприпасов, повреждена одна артсистема.

На Северском направлении украинские силы отразили пять штурмовых действий захватчиков, три атаки остановлены. Боевые столкновения продолжаются в районах Спорного и Выемки. Ситуация напряженная.

На Краматорском направлении враг потерпел неудачу во время атаки в районе Клещиевки.

На Покровском направлении Силы обороны сдерживают продвижение противника. Бои продолжаются вблизи Сокола, Уманского и Невельского, атака в районе Новоалександровки отражена. Потери врага на этом направлении составили 263 человека убитыми и ранеными, уничтожены танк, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля и два миномета. Кроме того, поврежден один танк, БТР и три автомобиля.

На Кураховском направлении проходят четыре боевых столкновения в районах Красногоровки, Новомихайловки, Парасковиевки и Константиновки. Ситуация остается под контролем Сил обороны.

На Времевском направлении ведутся оборонительные бои вблизи Старомайорского. Ситуация контролируется.

На Ореховском направлении враг не совершал штурмовых действий, но продолжает интенсивные обстрелы наших позиций, пытаясь вытеснить личный состав с переднего края обороны.

На Приднепровском направлении, в частности на плацдармах на левом берегу Днепра, отражены две атаки врага в районе села Крынки, потери позиций не допущены.

На других направлениях ситуация без существенных изменений.

Стоит отметить, что, по данным Генштаба, по состоянию на 27 мая потери живой силы врага в войне составляют 502 340. Силы обороны Украины в течение еще одних суток боев на фронте обезвредили 170 единиц военной техники и вооружения армии РФ. В то же время ликвидировали и ранили по меньшей мере 1150 оккупантов.