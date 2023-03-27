Силы обороны отразили более 40 вражеских атак, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку – Генштаб

В течение прошедших суток российские оккупационные войска продолжали наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях украинского фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

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Благодаря профессиональным и слаженным действиям подразделениями Сил обороны Украины была отбита 41 атака противника на указанных направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 27 марта.

Российские обстрелы

За сутки противник нанес 7 авиационных и 10 ракетных ударов, совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Для ракетных ударов продолжает широко использовать зенитные управляемые ракеты С-300.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском – враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Блешня Черниговской области; Толстодубово, Голиновское, Стукаловка, Волфин и Майское на Сумщине, а также Тимофеевка, Красное, Устиновка и Черное на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Синьковка и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы вблизи Каменки, Колодезного, Красного Первого, Двуречной, Западного, Купянска Харьковской области; Стельмаховки, Невского, Белогоровки Луганской области, а также Тернов, Спорного и Выемки Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районе Ивановского Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Григоровка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба и Майорск.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Применил аэрозольные "слезоточивые" гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка.

Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них – Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении огневому воздействию подверглись Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял Свободное Поле, Новоселку, Новополье Донецкой области; Полтавку, Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Новоданиловку Запорожской области; Антоновка и город Херсон. Кроме того, нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре Берислава.

Потери российских войск

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один – по зенитно-ракетному комплексу. Также в течение суток наши воины сбили вражеский БПЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления и район сосредоточения живой силы противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 марта российские военные преступники обстреляли ракетами C-300 Славянск и Дружковку Донецкой области. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека, еще 32 получили ранения, среди них – ребенок;

– также в этот день во временно оккупированном поселке Новотроицкое Донецкой области произошла "бавовна". В результате началась детонация состава с боекомплектом русской армии.

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