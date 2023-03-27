В Новотроицком Донецкой области ''бавовна'': у оккупантов детонирует склад с боеприпасами. Видео

Днем 27 марта во временно оккупированном поселке Новотроицкое Донецкой области произошла "бавовна". В результате началась детонация на складе с боекомплектом российской армии.

Видео дня

До этого серия "бавовн" произошла в других временно оккупированных населенных пунктах. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он опубликовал видео из Новотроицкого, на котором видны последствия прилета по расположению врага. Над складом с БК поднимается огромный столб черного дыма.

Андрющенко подчеркнул, что накануне прилеты по врагу были зафиксированы в различных населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей.

"Просто взрывной день. Мариуполь. Мелитополь. Токмак. Донецк. Новотроицкое – и это еще не вечер. Хорошо", – написал он.

Напомним, утром 27 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремело несколько мощных взрывов. Над позициями, где располагались путинские войска, поднялся столб черного дыма.

Ранее сообщалось, что возле автомобиля российского оккупанта, так называемого начальника городской полиции Мариуполя Михаила Москвина, прогремел сильный взрыв. Окна ближайшего здания, а также его фасад повреждены, что может свидетельствовать о том, что захватчик по меньшей мере получил серьезные ранения.

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