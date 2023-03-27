"Фейерверк" был знатный: в сети показали авто "начальника полиции" оккупантов, подорванного в Мариуполе. Видео

Возле автомобиля российского оккупанта, так называемого начальника городской полиции Мариуполя Михаила Москвина прогремел сильный взрыв. Окна ближайшего здания, а также его фасад повреждены, что может свидетельствовать о том, что захватчик по меньшей мере получил серьезные ранения.

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Как выглядит транспортное средство после "бавовны" и место, где была припаркована машина, показал Telegram-канал "Маріуполь.Спротив". Напомним, что взрыв во временно оккупированном городе прогремел утром в понедельник, 27 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Москвина подорвали украинские партизаны. Россияне признали, что была совершена "попытка покушения". Пропагандисты утверждают: мол, детонация произошла, когда "начальник полиции" находился в нескольких метрах от своей машины. Он якобы получил контузию.

Представители движения сопротивления отметили: по их сведениям, оккупант "по меньшей мере по дороге к Кобзону".

"Сюрприз был не в машине, а там, откуда (почему-то) операторы не показывают", – раскрыли детали украинские патриоты.

"Ой, а где сам контуженный?.. Фейерверк был знатный", – сказано в другом посте партизан в Telegram-канале.

Известно, что Москвин Михаил Владимирович – предатель из Украины, уроженец города Макеевка Донецкой области. Занимал различные должности в фейковых правоохранительных органах российских захватчиков на Донбассе. Последнее время работал в оккупированном Мариуполе.

Партизаны добавили, что по городу Москвин ездил на белой Toyota Corolla (именно ее и постигла "бавовна") или на сером Mitsubishi Pajero.

Взрыв был организован в районе рынка "Застава" (его еще называют рынком Бахчиванджи). На кадрах видно, что оккупант оставил свое авто недалеко от заведения общепита с названием Bistro.

Как писал OBOZREVATEL, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают восстанавливать Мариупольский порт. Россияне подняли с морского дна два крана, чтобы расчистить акваторию. Это в перспективе позволит восстановить полноценное судоходство.

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