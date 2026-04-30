Силы обороны получат 8 тысяч дронов-перехватчиков Octopus: что о них известно. Фото

Украина масштабно наращивает противовоздушную оборону, в частности с помощью новых дронов-перехватчиков. Для Сил обороны закупят 8 тысяч беспилотников Octopus. Это перехватчики "шахедов", которые уже показали эффективность в боевых условиях.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров. Он отметил, что Octopus является разработкой украинских военных.

Что известно о дронах Octopus

Octopus – это дроны-перехватчики с функцией автоматического донаведения на цель, предназначенные для уничтожения ударных БПЛА. Они уже стали известными, как "охотники за "Шахедами".

Эти дроны могут работать как днем, так и ночью, а также остаются эффективными даже под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.

Особенно важно, что Octopus хорошо работает на низких высотах — именно там часто атакуют российские "шахеды".

Основные характеристики

- высокая скорость: более 100 км/ч

- автоматическое наведение на цель с помощью ИИ (машинное зрение)

- способность работать в условиях РЭБ

- технология автозахвата: позволяет дрону "доводить" себя до цели, даже если связь с оператором потеряна

- высота: специализированная винто-моторная группа позволяет эффективно действовать на высотах более 3 км.

Масштабирование производства

К производству Octopus уже присоединились 29 украинских компаний, которые получили соответствующие лицензии, а также правительство Великобритании. Четыре производителя уже подписали государственные контракты на поставку этих дронов.

Такое быстрое масштабирование стало возможным после решения правительства открыть передачу военных технологий украинским предприятиям. Это позволяет расширять производство без потери прав интеллектуальной собственности.

В Минобороны отмечают, что государство сопровождает весь цикл – от передачи технологий до закупок и поставок на фронт. Это позволяет оперативно закрывать потребности войска.

Какие цели ставит Украина

По словам Федорова, развитие таких систем является частью более широкой стратегии усиления ПВО. Украина стремится достичь максимальной эффективности – обеспечить полное обнаружение воздушных целей и уничтожение не менее 95% из них.

В то же время этот проект рассматривают как пример эффективного сотрудничества государства и частного сектора, что позволяет быстро внедрять боевые технологии в серийное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus. Планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц.

