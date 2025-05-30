Силы обороны получат первую партию украинских броневиков UAT-TISA: что о них известно. Фото и видео

Силы обороны Украины получают первую партию бронированных авто UAT-TISA. Эти легкие бронемашины с первым уровнем защиты предназначены для перевозки грузов, мобильных групп и разведывательных миссий.

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Об этом в пятницу, 30 мая, сообщила компания-производитель "УкрАрмоТех". "Первая партия бронированных авто UAT-TISA, изготовленную по заказу Сил обороны Украины, отправлена!" – говорится в заметке Facebook-страницы предприятия.

В компании добавили, что легкая бронемашина-пикап UAT-TISA – легкая, мобильная и при этом защищенная.

Она является незаменимой для перевозки грузов, мобильных групп и разведывательных миссий.

UAT-TISA создан на базе усиленного шасси TOYOTA LC79. Авто имеет первый уровень защиты по стандарту NATO AEP STANAG 4569.

Оснащена поворотным креплением для пулемета с защитным экраном.

Прошла комплексные испытания, кодифицирована в Украине и получила инвентаризационный номер НАТО.

Характеристики бронеавтомобиля UAT-TISA

UAT-TISA был представлен в феврале 2025 года на международной выставке в Абу-Даби IDEX-2025.

Авто предназначено для перевозки личного состава (четыре человека, из них два члена экипажа), доставки боекомплекта, а также для транспортировки до одной тонны груза.

Бронемашина также может использоваться для тактических задач малого риска, мобильного реагирования и быстрого развертывания мобильных групп.

Экипаж и десант машины находятся в бронекапсуле, отделяющей их от моторно-трансмиссионного отделения и баков с горючим, а рабочие места спроектированы с учетом сохранения жизни бойцов в случае подрыва на мине.

По данным производителя, первый уровень защиты UAT-TISA по стандарту STANAG 4569 обеспечивает защиту от не бронебойных пуль калибра 7,62×51 мм с дистанции более 30 метров и подрыва 155 мм осколочно-фугасного снаряда на дистанции от 80 метров.

Противоминная защита UAT-TISA рассчитана на подрыв на мине, снаряженной 3 кг взрывчатки и гранат типа DM 51 под центром днища.

Емкости топливных баков хватает на преодоление более 1 тысячи километров.

Бронеавто оборудовано шнорклем и передней и задней камерой ночного видения, есть возможность штатной установки РЭБ.

В "УкрАрмоТех" ранее анонсировали, что TISA получат подразделения Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Также разрабатывается модификация оперативно-технического автомобиля для нужд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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