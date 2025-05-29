В арсенале Сил обороны появился новый дрон 'Батон Оптик': каковы его функции. Фото

К эксплуатации в Вооруженных силах Украины допустили еще один беспилотный авиационный комплекс. Речь идет об ударном квадрокоптере украинского производства "Батон Оптик".

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"Батон Оптик" является ударным дроном на оптоволокне. Как отметили в Министерстве обороны, Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники уже кодифицировало новый БПЛА.

"Квадрокоптер имеет легкую раму, оборудован высокопроизводительными двигателями, емкостным аккумулятором и оптоволоконным каналом управления. Мощности боевого заряда, который несет этот дрон, достаточно для поражения тактических автомобилей, огневых позиции и складов боеприпасов врага", – рассказали в Минобороны.

Отмечается, что эти дроны способны выполнять задачи в сложных погодных условиях.

В зависимости от комплектации беспилотники "Батон Оптик" снаряжаются сумеречной или тепловизионной камерами.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно к использованию в Вооруженных силах Украины допущен беспилотный авиационный комплекс "Белый волк". Он может доставлять к цели немалый боевой заряд, который может поразить тяжелую технику, фортификации и другие защищенные объекты врага.

Отметим, что многоразовые материнские беспилотники GOGOL-M, созданные украинским стартапом при поддержке Brave1, уже работают на поле боя. Одна операция с их участием стоит 10 тысяч долларов в отличие от ракетных атак, стоимость которых может достигать миллионов. При этом GOGOL-M не уступает в эффективности и точности.

Ранее стало известно, что к эксплуатации в ВСУ допустили зарядные станции отечественного производства.

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