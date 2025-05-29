Стоимость одной миссии – $10 тысяч: что известно о дроне-матке на базе ИИ, который Украина впервые применила против России. Видео

Многоразовые материнские беспилотники GOGOL-M, созданные украинским стартапом при поддержке Brave1, уже работают на поле боя. Одна операция с их участием стоит 10 тыс. долларов в отличие от ракетных атак, стоимость которых может достигать миллионов. При этом GOGOL-M не уступает в эффективности и точности.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он рассказал, как работает система GOGOL-M.

"Украинский оборонный кластер Brave1 создал новое технологическое ИИ-решение, которое повышает эффективность и точность ударов по врагу", – отметил министр.

Материнский беспилотник GOGOL-M несет на себе два FPV-дрона. Он доставляет их к цели на расстоянии до 300 км.

После сброса ударных беспилотников носитель возвращается, а FPV-дроны самостоятельно выполняют атаки, управляясь искусственным интеллектом. Они способны автономно находить и поражать цели от вражеских самолетов до ПВО и объектов критической инфраструктуры.

"Стоимость одной миссии – $10 000. Для сравнения: запуск ракеты стоит в 300-500 раз больше", – подчеркнул Федоров.

При этом GOGOL-M не нужен GPS.

Система SmartPilot, которая сочетает LIDAR (лазерный радар, создающий 3D-карту окружающей среды), камеры и ИИ, позволяет дронам ориентироваться в пространстве, обходить препятствия и автономно выполнять миссии и поражать цели даже в сложных погодных условиях.

"Система SmartPilot использует визуально-инерционную навигацию, ориентируется с помощью камер, а LIDAR усиливает точность. Искусственный интеллект самостоятельно распознает и выбирает цель", – написал министр.

По словам Федорова, GOGOL-M – одна из тех украинских разработок, которые меняют правила игры в технологической войне.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина впервые применила против России дрон-матку с искусственным интеллектом GOGOL-M. Forbes отметил, что его можно рассматривать как операционную версию автономной системы дальнего нападения, над созданием которой сейчас работает Разведывательное управление Пентагона.

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