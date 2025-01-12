Силы обороны поразили командный пункт оккупантов в Новогродовке: подробности

Украинские воины 12 января снова нанесли воздушные удары по военным объектам оккупантов на временно оккупированной Донетчине. На этот раз "бавовна" от Сил обороны навестила оккупированную Новогродовку Покровского района.

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Поражён командный пункт 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"Сегодня Вооруженные Силы Украины нанесли очередной высокоточный воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Новогродовка Донецкой области. Эта операция является продолжением серии огневых поражений командных пунктов оккупационных сил на Донецком направлении", – говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что Вооруженные Силы Украины "демонстрируют высокий уровень координации и профессионализма в выявлении и уничтожении ключевых объектов звеньев управления и военной инфраструктуры противника".

Напомним, накануне, 11 января, потери российских захватчиков составили 1750 человек. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 18 боевых бронированных машин, 22 артиллерийские системы, 63 БпЛА, одну крылатую ракету, 64 автомобиля и две единицы специальной техники.

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