Силы обороны поразили места хранения боеприпасов и лодки врага на юге Украины: детали
На южном фронте украинские воины накануне, 4 января, нанесли российским захватчикам потери в живой силе и технике. Поражены блиндажи, наблюдательные пункты и склады боеприпасов, уничтожены лодки врага, артсистемы и РЭБ и более трех десятков автомобилей и бронетехники.
Российская армия также потеряла 74 солдата. О результатах боевой работы за сутки отчитались в Силах обороны юга.
"Силы обороны Юга Украины и далее наносят огненное поражение по местам дислокации врага, его огневым позициям и тылам", – говорится в сообщении.
Всего за сутки, 4 января, украинские воины на южном фронте "денацифицировали" 74 оккупантов.
Кроме того, российская армия потеряла:
- 8 артиллерийских систем, в том числе "Гиацинт-Б"
- 31 единицу автомобильной и бронетехники
- 1 мотоцикл
- 2 лодки
- 6 спутниковых терминалов Starlink
- камеру видеонаблюдения
- 2 комплекса РЭБ.
Также за сутки защитники поразили 4 вражеских блиндажа и место расположения личного состава, 3 наблюдательных пункта оккупантов, 2 места хранения боеприпасов, 3 места запуска БпЛА, 7 антенн управления БпЛА и 2 антенны связи.
Напомним, всего на линии фронта накануне Силы обороны обезвредили еще 1730 оккупантов.
Также украинские воины отминусовали 7 танков, 26 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем, 91 БпЛА оперативно-тактического уровня, 97 единиц автомобильной техники и 2 единицы спецтехники захватчиков.
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