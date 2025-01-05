Силы обороны поразили места хранения боеприпасов и лодки врага на юге Украины: детали

На южном фронте украинские воины накануне, 4 января, нанесли российским захватчикам потери в живой силе и технике. Поражены блиндажи, наблюдательные пункты и склады боеприпасов, уничтожены лодки врага, артсистемы и РЭБ и более трех десятков автомобилей и бронетехники.

Видео дня

Российская армия также потеряла 74 солдата. О результатах боевой работы за сутки отчитались в Силах обороны юга.

"Силы обороны Юга Украины и далее наносят огненное поражение по местам дислокации врага, его огневым позициям и тылам", – говорится в сообщении.

Всего за сутки, 4 января, украинские воины на южном фронте "денацифицировали" 74 оккупантов.

Кроме того, российская армия потеряла:

8 артиллерийских систем, в том числе "Гиацинт-Б"

31 единицу автомобильной и бронетехники

1 мотоцикл

2 лодки

6 спутниковых терминалов Starlink

камеру видеонаблюдения

2 комплекса РЭБ.

Также за сутки защитники поразили 4 вражеских блиндажа и место расположения личного состава, 3 наблюдательных пункта оккупантов, 2 места хранения боеприпасов, 3 места запуска БпЛА, 7 антенн управления БпЛА и 2 антенны связи.

Напомним, всего на линии фронта накануне Силы обороны обезвредили еще 1730 оккупантов.

Также украинские воины отминусовали 7 танков, 26 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем, 91 БпЛА оперативно-тактического уровня, 97 единиц автомобильной техники и 2 единицы спецтехники захватчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!