Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

Продолжается 944 сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских окупантов и дают им достойный отпор по всем направлениям.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 24 сентября 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что к настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 83.

Российские обстрелы

Сегодня ракетные удары с территории российской федерации потерпели приграничные села Сумской области Хотинь и Коршачина (вероятно оккупанты применили ракеты ЗРК С-300). В то же время, от огня вражеской артиллерии и минометов на Харьковщине Черниговщине и Сумщине пострадали общины населенных пунктов, в частности, Сопич, Большая Писаревка, Луговка, Угроиды, Бруски, Тимофеевка, Искрисковщина и Белополье.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по районам Малушиного, Речек, Ястребиного, Сосновки, Кондратовки, Павловки, Новой Слободы и города Сумы.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник пытается штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска. Вместе с тем, удары управляемыми авиационными бомбами получили жилые районы и гражданская инфраструктура города Харькова.

На Купянском направлении российские кафиры семь раз атаковали Силы обороны в районах Андреевки, Лозовой и Стельмаховки. Два боестолкновения еще продолжаются. По Петропавловке вражеская авиация нанесла удары шестнадцатью НАРами.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 15 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Грековка, Чернещина, Невское, Торское и Новосадово. Десять боев завершились, еще пять – продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отражали девять атак российских захватчиков вблизи Миньковки, Калиновки, Белой Горы и Ступочек. Пять вражеских штурмов еще продолжаются. Авиация оккупантов нанесла удары НАРА по Андреевке.

На Торецком направлении агрессор семь раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Пять боеприкосновений еще продолжаются. Враг активно применяет авиацию.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецкая, Новогродовка, Красный Яр, Мариновка и Николаевка. Силы обороны сдерживают напор и отразили 13 атак противника, два боеприкосновения – еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 12 раз в сторону населенных пунктов Цукурино, Желанне Второе, Георгиевка, Дальнее и Константиновка. Девять попыток окупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времивском направлении продолжаются четыре вражеских атаки в сторону Павловки, Водяного и Угледара.

На Гуляйпольском направлении российские захватчики обстреляли НАРА Белогорья.

Продолжается операция в Курской области и. Авиация врага продолжает уничтожать свои деревни и города. С начала суток российские самолеты нанесли шесть ударов девятью КАБМы по собственной территории.

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