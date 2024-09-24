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Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

Надежда Данищук
War
3 минуты
963
Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

Продолжается 944 сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских окупантов и дают им достойный отпор по всем направлениям.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 24 сентября 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что к настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 83.

Российские обстрелы

Сегодня ракетные удары с территории российской федерации потерпели приграничные села Сумской области Хотинь и Коршачина (вероятно оккупанты применили ракеты ЗРК С-300). В то же время, от огня вражеской артиллерии и минометов на Харьковщине Черниговщине и Сумщине пострадали общины населенных пунктов, в частности, Сопич, Большая Писаревка, Луговка, Угроиды, Бруски, Тимофеевка, Искрисковщина и Белополье.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по районам Малушиного, Речек, Ястребиного, Сосновки, Кондратовки, Павловки, Новой Слободы и города Сумы.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник пытается штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска. Вместе с тем, удары управляемыми авиационными бомбами получили жилые районы и гражданская инфраструктура города Харькова.

Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Купянском направлении российские кафиры семь раз атаковали Силы обороны в районах Андреевки, Лозовой и Стельмаховки. Два боестолкновения еще продолжаются. По Петропавловке вражеская авиация нанесла удары шестнадцатью НАРами.

Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 15 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Грековка, Чернещина, Невское, Торское и Новосадово. Десять боев завершились, еще пять – продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отражали девять атак российских захватчиков вблизи Миньковки, Калиновки, Белой Горы и Ступочек. Пять вражеских штурмов еще продолжаются. Авиация оккупантов нанесла удары НАРА по Андреевке.

Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Торецком направлении агрессор семь раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Пять боеприкосновений еще продолжаются. Враг активно применяет авиацию.

Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецкая, Новогродовка, Красный Яр, Мариновка и Николаевка. Силы обороны сдерживают напор и отразили 13 атак противника, два боеприкосновения – еще продолжаются.

Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 12 раз в сторону населенных пунктов Цукурино, Желанне Второе, Георгиевка, Дальнее и Константиновка. Девять попыток окупантов продвинуться вперед уже отбиты.

Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Времивском направлении продолжаются четыре вражеских атаки в сторону Павловки, Водяного и Угледара.

Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Гуляйпольском направлении российские захватчики обстреляли НАРА Белогорья.

Продолжается операция в Курской области и. Авиация врага продолжает уничтожать свои деревни и города. С начала суток российские самолеты нанесли шесть ударов девятью КАБМы по собственной территории.

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