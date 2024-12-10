Силы обороны продолжают давать отпор попыткам врага наступать: на фронте произошло 199 боевых столкновений - Генштаб

Российские оккупанты в войне против Украины продолжают штурмы позиций наших защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. На сегодняшний день наиболее горячими являются Покровское и Кураховское направления. Однако, по утверждению Генштаба ВСУ, Силы обороны продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории.

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Как отмечено впоследней сводке командования ВСУ, с начала текущих суток уже произошло 199 боевых столкновений. Захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 17 авиаударов, применив три управляемых ракеты и 31 КАБ.

Также россияне пытались использовать для поражения 441 дрон-камикадзе и произвели около трех тысяч обстрелов – как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам страны.

Согласно данным Генштаба, на Харьковском направлении наши войска отражали семь атак противника в районах Волчанска, Липцев и Старицы (все атаки отражены).

На Купянском направлении противник одиннадцать раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Глушковки и Лозовой. Украинские защитники отбили восемь атак, еще три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 25 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Зеленая Роща, Макеевка, Ямполевка, Заречное, Терны, Торское и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины. Шесть боеприкосновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по Северску.

На Краматорском направлении зафиксированы два боеприкосновения вблизи Белой Горы и Часового Яра, которую успешно отбили наши защитники.

На Торецком направлении россияне девять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк, Щербиновка и Дилиевка. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

С начала этих суток, на Покровском направлении россияне 52 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новотроицкое, Пушкино, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко. До сих пор длится три боестолкновения.

Противник здесь несет значительные потери - сегодня на этом направлении предварительно было обезврежено 246 оккупантов, 106 из них - безвозвратно. Также уничтожены восемь единиц автомобильной техники противника.

На Кураховском направлении враг 44 раза атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее, шесть боеприкосновений – продолжаются. Противник активно применял авиацию на направлении, КАБами атакованы Улакли, Алексеевка и Константинополь.

На Времивском направлении захватчики совершили 16 наступательных действий неподалеку от Веселой Рощи, Константинопольского, Розлива, Трудового, Новодаровки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении противник семь раз атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши войска отразили три атаки противника.

"На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела", – отметили в Генштабе.

Также сегодня командование отметило воинов 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, 124-й отдельной бригады теробороны, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 14-й бригады оперативного назначения им. Богуна и 48-го отдельного штурмового батальона.

Военные "эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике", добавили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия бросила в наступление на трех тактических направлениях – Покровском, Кураховском и Времивском – около 150 тысяч военных. В частности, на Покровском направлении более 70 тысяч, на Кураховском – около 35-36 тысяч и на Времивском – более 40 тысяч окупантов.

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