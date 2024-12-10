Россия бросила в наступление на трех ключевых направлениях около 150 тысяч военных, – Волошин

Страна-террорист Россия бросила в наступление на трех тактических направлениях – Покровском, Кураховском и Времивском около 150 тысяч военных. В частности, на Покровском направлении более 70 тысяч, на Кураховском – около 35-36 тысяч и на Времивском – более 40 тысяч оккупантов.

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Об этом в телеэфире марафона сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин. По его словам, на Кураховском направлении за прошедшие сутки произошло 40 штурмов россиян.

"На Кураховском направлении наши Силы обороны продолжают сдерживать врага. За прошедшие сутки там произошло 40 штурмов и враг пытался прорвать украинские оборонные рубежи. Для противника на этом направлении важно выровнять линию обороны, ведь это, в первую очередь, даст им возможность перегруппироваться и вывести некоторые подразделения на восстановление", – рассказал Волошин.

По его словам, на Покровском направлении украинские военные отразили 51 атаку врага. Противник пытается прорваться к окрестностям Курахово, чтобы наносить огневые удары и установить контроль над городом. Оккупанты не прекращают попыток получить огневой контроль над путями и логистическими маршрутами, ведущими в Курахово.

"Российская армия интенсивно обстреливает город Курахово, используя как КАБы, так и артиллерию. Но Силы обороны сдерживают наступательные действия противника и наносят ему там потери в живой силе и технике – отмети спикер.

Также он рассказал, что за последние двое суток враг активизировался вблизи Великой Новоселки и Угледара, где за минувшие сутки произошло 27 боевых столкновений.

"Противник пытается там прорывать нашу оборону, однако ситуацию относительно удалось стабилизировать, наши защитники сбивают наступательный потенциал врага. Для противника это направление на северо-западе области является одним из приоритетных элементов Кураховского, Покровского наступления. Отражение Силами обороны села Новый Комар улучшило наше тактическое положение, поэтому противник хочет сделать невозможным нашу логистику как раз именно на Кураховском, Времивском направлениях", – объяснил спикер.

По его словам, враг здесь совершает штурмы малыми группами с использованием легкой бронированной и небронированной техники, мотоциклов, багов и вездеходов.

Относительно ситуации в Купянском районе, Волошин рассказал, что враг здесь применяет такую же тактику рассредоточения живой силы без привлечения большого количества бронетехники.

"Тактика такая же, как и в большинстве направлений – это инфильтрация личного состава противника, его рассредоточение без привлечения большого количества бронетехники. Подавляющее большинство – высокомобильные штурмовые группы при поддержке разного рода мобильной техники", – сообщил спикер ОСГВ "Хортица".

На Купянском направлении ВСУ за минувшие сутки отразили 7 вражеских штурмовых действий, оккупанты неоднократно пытались форсировать реку Оскол, однако Силы обороны вовремя их уничтожали разными средствами поражениями, также и с помощью FPV-дронов.

Волошин отметил, что эффективным противодействием врагу является нанесение огневых ударов по живой силе и технике еще на подходах к украинским позициям. Приблизительно 30% вражеской техники уничтожается с помощью минно-взрывных заграждений. Кроме того, результативны артиллерийские и ракетные удары, а также поражения противника с помощью Сил беспилотных систем.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях около 1350 российских оккупантов. Также уничтожили на фронте 78 единиц военной техники и вооружение войск РФ.

Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле с начала полномасштабной войны, достигают примерно 755 940 захватчиков. Данные на 10 декабря сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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