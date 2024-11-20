Силы обороны продолжают мужественно держать оборону Украины: на фронте произошло 147 боевых столкновений – Генштаб

Проходит тысяча первые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Ситуация на фронте остается напряженной. Украинские защитники продолжают мужественно удерживать оборону нашей страны.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 20 ноября по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 147 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Враг нанес один ракетный удар, 61 авиационный удар с применением 91 КАБ, более 560 ударов дронами-камикадзе и совершил более 3 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска и Старицы, вблизи Казачьей Лопани враг сбросил три управляемые авиационные бомбы.

На Купянском направлении противник 23 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Колесниковки, Загрызового, Кучеривки, Кругляковки и Зеленого Роща.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться в направлении Чернещины, Заречного и Тернов. Активно применял бомбардировочную и штурмовую авиацию по районам населенных пунктов Новоегоровка и Закотное.

На Северском направлении российские кафиры сбросили десять КАБ в районе Северска.

На Краматорском направлении противник сбросил пять авиабомб в районах населенных пунктов Часов Яр и Липовка.

На Торецком направлении враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка пять раз получили жесткий отпор от наших защитников. Две атаки продолжаются по сей день.

В Покровском направлении противник интенсивно атакует украинских защитников. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 33 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах населенных пунктов Миролюбовка, Пустынка, Луч, Крутый Яр, Красный Яр, Лисковка, Юрьевка, Желтое, Петровка, Даченское, Новоалексеевка, Григоровка и Пушкино.

Двадцать две атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще одиннадцать боеприкосновений – продолжаются.

На Кураховском направлении, в настоящее время суток насчитывается 23 боевых столкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Берестки, Заря, Солнцовка, Максимилиановка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка. Подразделения Сил обороны отразили семь атак противника, 16 атак продолжаются до сих пор. Авиационные удары управляемыми бомбами получили населенные пункты Улакли и Андреевка. В то же время на этом направлении Силами обороны обезврежено 127 окупантов, из них 59 - безвозвратно. Уничтожены один танк, девять бронированных боевых машин, две единицы автомобильной и семь единиц мототехники.

На Времивском направлении произошло 28 боеприкосновений. Пять вражеских штурмов уже остановлены нашими защитниками в районах Трудового, Константинопольского, Раздольного, Великой Новоселки и Новодаровки. Упорные бои продолжаются до сих пор. Также враг активно применял авиацию в районе Алексеевки и Новодаровки, сбросив восемь управляемых авиационных бомб.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях сегодня враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков

В Курской области Силы обороны Украины продолжают операцию. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории РФ. В настоящее время известно о 20 авиационных ударах с применением 33 КАБ. В других направлениях существенных изменений ситуации не произошло.

В то же время враг нанес авиационных ударов по населенным пунктам Миролюбовка, Сухая Балка, Старая Николаевка, Лисовка, в общей сложности сбросив 15 управляемых бомб.

Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 223 человека, из них 91 – безвозвратно. Уничтожены один БТР, четыре автомобиля, две БМП и три бага. Кроме того, повреждены миномет и бронетранспортер оккупантов.

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