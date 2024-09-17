Силы обороны продолжают решительно сопротивляться оккупантам: в Генштабе назвали самые горячие направления

С начала текущих суток количество боевых столкновений на фронте в Украине выросло до 88. Тяжелее всего на Кураховском направлении – там враг провел четверть от всех атак.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 16:00 17 сентября. Противник пытается использовать преимущество в живой силе и авиационной поддержке. В то же время Силы обороны решительно сопротивляются его многочисленным попыткам продвигаться в глубину территории Украины.

Тем временем оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по приграничью Сумской и Черниговской областей. Под артиллерийскими обстрелами оказались районы населенных пунктов Карповичи, Прогресс, Угроиды, Степок, Высокое, Бучки, Семеновка.

Также авиация врага нанесла удары КАБами по районам населенных пунктов Малушино, Ободы, Речки, Екатериновка, Бондаревщина, Писаревка и Глухов. Всего до сих пор россияне применили 14 управляемых авиабомб, а также нанесли четыре ракетных удара по городу Сумы. Кроме того, за сегодняшний день на Курскую область РФ противник сбросил уже 17 КАБов.

Ситуация по направлениям

Купянское направление. Враг атаковал украинские позиции шесть раз. Украинские защитники отбили вражеские штурмы вблизи Синьковки, Новоосинового и в направлении Лозовой. Одно боестолкновение в районе Кругляковки еще продолжается.

Лиманское направление. Не прекращаются вражеские атаки в районах Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского. С начала суток на этом направлении насчитывается уже восемь боестолкновений, до сих пор длится два из них. Ситуация контролируется.

Северское направление. Противник атаковал вблизи Верхнекаменского и Выемки, дважды пытался прорвать нашу оборону. Обе атаки отбиты.

Краматорское направление. Захватчики совершили пять штурмовых действий вблизи Часова Яра, Ступочек и Клещиевки. Одно боестолкновение еще продолжается в районе населенного пункта Белая Гора.

Торецкое направление. Состоялось семь вражеских атак, враг преимущественно атакует возле населенных пунктов Торецк и Нелиповка, наши защитники дают достойный отпор. Пять боестолкновений уже завершены. Также авиация агрессора нанесла удары неуправляемыми авиаракетами и КАБами по Щербиновке, Петровке и Дружбе.

Покровское направление. С начала суток оккупанты предприняли уже 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Гродовки, Новоторецкого, Орловки, Николаевки, Украинской и атаковали в сторону Зеленого Поля. Силы обороны, сдерживая напор, уже отразили 14 атак противника, пять боев еще продолжаются.

Кураховское направление. Наибольшее количество боестолкновений к этому времени. При поддержке авиации захватчики 22 раза пытались продвинуться вблизи Цукуриного, Желаемого Первого, Горняка, Георгиевки и Константиновки. Шесть боестолкновений пока не завершены.

Времевское направление. Захватчики шесть раз атаковали в направлении Угледара и Екатериновки, три атаки продолжаются.

Гуляйпольское направление. Населенный пункт Вербовое потерпел авиаудар НАРами.

Приднепровское направление. Отражены две вражеские атаки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW сообщили, что 16 сентября украинские и российские войска продолжали наступательные действия в районе Глушково Курской области, где продолжаются интенсивные бои. Украинские войска продвинулись к югу от Веселого и к западу и северу от Медвежьего.

– Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщил, что больше недели оккупанты предпринимают попытки обойти город Покровск и ударить по флангам украинских войск. Ситуация на этом направлении напряженная, но контролируемая.

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