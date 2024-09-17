Атаки ведут обе стороны: в ISW оценили бои на Курщине и рассказали, какие силы задействовала Россия. Карта

16 сентября украинские и российские войска продолжали наступательные действия в районе Глушково Курской области, где продолжаются интенсивные бои. Геолокационные кадры, опубликованные 15 сентября, показывают продвижение украинских войск к югу от Веселого и к западу и северу от Медвежьего.

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Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Также кадры от 16 сентября свидетельствуют о продвижении российских войск юго-восточном районе Веселого. Российские источники также сообщали об активных действиях украинских сил вблизи Веселого и Медвежьего.

В Глушковском районе, по сообщениям, действуют подразделения 56-го воздушно-десантного полка (7-й дивизии ВДВ) и 106-й дивизии российских ВДВ.

Также украинские войска недавно продвинулись к своему выступлению в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 15 сентября, подтверждают это продвижение к северо-западу от Викторовки и к западу от Гордеевки.

Российские силы недавно отвоевали территорию в украинском выступлении в Курской области на фоне продолжающихся контратак 16 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные в тот же день, показывают, что российские войска продвинулись к северу от Обуховки. Министерство обороны России заявило о захвате Успеновки и Борков, но ISW не подтвердило эти данные.

Российские военные блоггеры сообщали о контратаках российских войск вблизи Любимовки. В Борках действуют батальоны спецназначения "Арбат" и "Сармат" (международная добровольческая бригада ДНР "Пятнашка"), а вблизи Кореневого – подразделения 56 полка ВДВ. Также сообщается о присутствии 51-го полка ВДВ (106-я дивизия) вблизи Снагоста.

The Financial Times со ссылкой на чиновника украинской военной разведки 16 сентября сообщили, что Россия привлекла к боевым действиям в Курской области 38 000 военных, включая десантно-штурмовые бригады, передислоцированные из южных регионов Украины.

Российские власти также объявили об обязательной эвакуации населения в Рыльском и Хомутовском районах Курской области, расположенных к северо-западу от Корнево.

Напомним, 15 сентября в сети появились первые спутниковые фото Глушковского района Курской области РФ после начала контрнаступления российских войск. На них видно, что оккупанты построили два новых понтонных моста через реку Сейм. На левом берегу реки видны следы мощного пожара.

Ранее начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что Россия существенно нарастила свои силы для вытеснения ВСУ из Курской области, собрав группировку численностью 40 тыс. человек. Однако, учитывая нерациональность действий оккупантов, им нужны 80-100 тыс.

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