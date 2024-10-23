Силы обороны продолжают сдерживать давление оккупационных войск: в Генштабе назвали самые горячие направления

На фронте в Украине в среду, 23 октября, по состоянию на 16:00 произошло 79 боев. Российские войска осуществляли атаки на всех направлениях востока и юга, но особенно активно – на Покровском и Кураховском отрезках.

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Генеральный штаб в новой сводке, опубликованной вечером в 973 сутки полномасштабной войны, сообщил: "Силы обороны держат рубежи и принимают все необходимые меры по недопущению прорыва обороны".

Черниговскую, Сумскую, Харьковскую области агрессор продолжал обстреливать артиллерией и авиацией. Под вражескими ударами оказались районы населенных пунктов Клюсы, Лютовка, Тимофеевка, Басовка, Сеньковка, Владимировка, Леоновка, Возрожденское. Семь авиабомб противник сбросил в районы населенных пунктов Луговка, Малушино, Большая Писаревка.

На 16:00 среды россияне нанесли 19 авиаударов по территории Курской области РФ, применив 27 КАБов.

На Харьковском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения. Наши войска отбили три атаки в районе Волчанска, еще один бой продолжался.

Два штурмовых действия захватчиков отражены вблизи Песчаного и Вишневого на Купянском направлении. Вблизи Кругляковки, Степной Новоселовки и Лозовой в 16:00 шли еще четыре боя. По городу Купянск оккупанты ударили из своей авиации.

На Лиманском направлении враг при поддержке авиации безуспешно атаковал в районах Грековки и Тернов. Также нанес авиаудары по Твердохлебову и Лиману.

На Краматорском направлении еще не закончилось одно сражение в районе Григоровки, где противник пытается продвигаться на позиции украинских защитников. Враг атаковал неуправляемыми авиационными ракетами Часовой Яр.

На Торецком направлении противник три раза безуспешно атаковал наши позиции в районах Торецка и Нелиповки.

Горячее всего – на Покровском направлении. В районе Селидового с начала суток ВС РФ атаковали уже 15 раз (из них 10 отбито), шли ожесточенные бои. Также противник предпринял девять попыток штурмов украинских позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Сухой Яр и Крутый Яр, три боестолкновения до сих пор продолжались.

На Кураховском направлении шли три боестолкновения в районах Зоряного и Екатериновки. 16 штурмов уже отбиты нашими защитниками в районах населенных пунктов Новодмитровка, Кременная Балка, Острое, Дальнее и Антоновка.

На Времивском направлении продолжались три штурмовых действия россиян вблизи Новоукраинки и Золотой Нивы, еще одна атака в районе Богоявленки уже отбита.

На Ореховском направлении одна атака врага успешно отбита нашими защитниками возле Новоданиловки. Захватчики активно применяют авиацию по району Малой Токмачки, здесь противник сбросил уже 13 авиабомб.

На Приднепровском направлении защитниками отражена одна атака, в то же время враг нанес авиационный удар неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Львово.

Как сообщал OBOZ.UA, за минувшие сутки (22 октября) на Покровском направлении воины Национальной гвардии обезвредили 307 наемников страны-агрессора, из них 157 стали "двухсотыми".

Статистика ГШ ВСУ говорит о том, что в целом 22 октября украинские защитники отминусовали 1460 оккупантов, а также почти 300 единиц военной техники и вооружений врага.

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