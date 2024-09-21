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Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на всех направлениях: в течение суток произошло 217 боевых столкновений – Генштаб

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на всех направлениях: в течение суток произошло 217 боевых столкновений – Генштаб

Практически по всем направлениям фронта продолжаются боевые действия: за сутки 20 сентября зафиксировано 217 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои накануне шли на Покровском и Кураховском направлениях.

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Украинские воины сдерживают натиск врага. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по ситуации на фронте по состоянию на 8 часов утра 21 сентября.

В ГШ рассказали, что накануне россияне совершили пять ракетных ударов с применением шести ракет. Также по позициям украинских воинов и населенным пунктам они нанесли 73 авиационных удара, задействовав 108 КАБ, обстрелов зафиксировано 5300, 215 из них – из РСЗО.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Яструбиное, Искрисковщина, Хотинь, Павловка Сумской области; Александрополь, Старомлиновка, Богоявленка, Часов Яр, Ивановское, Калиновка, Белая Гора, Торецк и Клебан-Бык Донецкой области; Новодаровка и Пятихатки Запорожской области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны за прошедшие сутки нанесли восемь ударов по скоплениям живой силы противника, также поражены два пункта управления, одно средство противовоздушной обороны и семь артиллерийских систем оккупантов.

На Харьковском направлении произошло три вражеских атаки в районе Волчанска.

Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на всех направлениях: в течение суток произошло 217 боевых столкновений – Генштаб

На Купянском направлении за сутки оккупанты совершили 19 атак. Силы обороны приостановили все штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка, Кругляковка и Лозовая.

Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на всех направлениях: в течение суток произошло 217 боевых столкновений – Генштаб

На Лиманском направлении наши войска отразили десять атак захватчиков вблизи Чернещины, Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Тернов и Заречного. Основные усилия враг направлял в сторону Невского, где провел еще восемь атак.

Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на всех направлениях: в течение суток произошло 217 боевых столкновений – Генштаб

На Северском направлении Силами обороны Украины отражен один штурм вблизи Выимки.

Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на всех направлениях: в течение суток произошло 217 боевых столкновений – Генштаб

При поддержке авиации на Краматорском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону в районах Часова Яра, Калиновки, Ивановского и Белой Горы.

Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на всех направлениях: в течение суток произошло 217 боевых столкновений – Генштаб

Недалеко от населенных пунктов Дачное, Торецк и Щербиновка на Торецком направлении враг совершил девять атак.

Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на всех направлениях: в течение суток произошло 217 боевых столкновений – Генштаб

Наши защитники отразили 36 вражеских штурмов на Покровском направлении разной интенсивности в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Мариновка, Красный Яр, Воздвиженка, Новоторецк, Миролюбовка, Гродовка, Красное, Селидово и Новогродовка.

Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на всех направлениях: в течение суток произошло 217 боевых столкновений – Генштаб

Вражеские атаки на Кураховском направлении Силы обороны отразили в районах Цукурино, Желанное Первое, Георгиевка, Горняк, Дальнее, Александровка, Катериновка и Константиновка, где оккупанты 58 раз пытались прорвать оборону наших войск. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки – провел в сутки 21 штурм.

Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на всех направлениях: в течение суток произошло 217 боевых столкновений – Генштаб

При поддержке авиации агрессор 18 раз на Времьевском направлении атаковал украинские позиции в районах Угледара, Пречистовки, Новодаровки и Богоявленки.

Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на всех направлениях: в течение суток произошло 217 боевых столкновений – Генштаб

На Ореховском направлении произошло шесть боевых столкновений недалеко от Малой Токмачки, Лобкового и Новоданиловки.

Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на всех направлениях: в течение суток произошло 217 боевых столкновений – Генштаб

Три атаки оккупантов не имели успеха на Приднепровском направлении.

Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на всех направлениях: в течение суток произошло 217 боевых столкновений – Генштаб

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

В Курской области с начала за минувшие сутки авиация врага нанесла 22 авиаудара, сбросив при этом 25 управляемых авиабомб по территории РФ.

Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на всех направлениях: в течение суток произошло 217 боевых столкновений – Генштаб

Напомним, за прошедшие сутки украинские защитники обезвредили 1440 российских захватчиков. Также враг потерял 21 танк, 38 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, 4 РСЗО, 92 БпЛА оперативно-тактического уровня, 68 автомобилей и 10 единиц специальной техники.

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