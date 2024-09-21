Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на всех направлениях: в течение суток произошло 217 боевых столкновений – Генштаб

Практически по всем направлениям фронта продолжаются боевые действия: за сутки 20 сентября зафиксировано 217 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои накануне шли на Покровском и Кураховском направлениях.

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Украинские воины сдерживают натиск врага. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по ситуации на фронте по состоянию на 8 часов утра 21 сентября.

В ГШ рассказали, что накануне россияне совершили пять ракетных ударов с применением шести ракет. Также по позициям украинских воинов и населенным пунктам они нанесли 73 авиационных удара, задействовав 108 КАБ, обстрелов зафиксировано 5300, 215 из них – из РСЗО.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Яструбиное, Искрисковщина, Хотинь, Павловка Сумской области; Александрополь, Старомлиновка, Богоявленка, Часов Яр, Ивановское, Калиновка, Белая Гора, Торецк и Клебан-Бык Донецкой области; Новодаровка и Пятихатки Запорожской области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны за прошедшие сутки нанесли восемь ударов по скоплениям живой силы противника, также поражены два пункта управления, одно средство противовоздушной обороны и семь артиллерийских систем оккупантов.

На Харьковском направлении произошло три вражеских атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки оккупанты совершили 19 атак. Силы обороны приостановили все штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка, Кругляковка и Лозовая.

На Лиманском направлении наши войска отразили десять атак захватчиков вблизи Чернещины, Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Тернов и Заречного. Основные усилия враг направлял в сторону Невского, где провел еще восемь атак.

На Северском направлении Силами обороны Украины отражен один штурм вблизи Выимки.

При поддержке авиации на Краматорском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону в районах Часова Яра, Калиновки, Ивановского и Белой Горы.

Недалеко от населенных пунктов Дачное, Торецк и Щербиновка на Торецком направлении враг совершил девять атак.

Наши защитники отразили 36 вражеских штурмов на Покровском направлении разной интенсивности в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Мариновка, Красный Яр, Воздвиженка, Новоторецк, Миролюбовка, Гродовка, Красное, Селидово и Новогродовка.

Вражеские атаки на Кураховском направлении Силы обороны отразили в районах Цукурино, Желанное Первое, Георгиевка, Горняк, Дальнее, Александровка, Катериновка и Константиновка, где оккупанты 58 раз пытались прорвать оборону наших войск. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки – провел в сутки 21 штурм.

При поддержке авиации агрессор 18 раз на Времьевском направлении атаковал украинские позиции в районах Угледара, Пречистовки, Новодаровки и Богоявленки.

На Ореховском направлении произошло шесть боевых столкновений недалеко от Малой Токмачки, Лобкового и Новоданиловки.

Три атаки оккупантов не имели успеха на Приднепровском направлении.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

В Курской области с начала за минувшие сутки авиация врага нанесла 22 авиаудара, сбросив при этом 25 управляемых авиабомб по территории РФ.

Напомним, за прошедшие сутки украинские защитники обезвредили 1440 российских захватчиков. Также враг потерял 21 танк, 38 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, 4 РСЗО, 92 БпЛА оперативно-тактического уровня, 68 автомобилей и 10 единиц специальной техники.