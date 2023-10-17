'Силы обороны работают': в Курской области уничтожен очередной комплекс автономного наблюдения. Видео

Украинские защитники продолжают наносить урон противнику. На этот раз Силы обороны нанесли удар по находившемуся в районе населенного пункта Теткино в России враждебному наблюдательному комплексу.

Защитники показали в сети кадры попадания дрона-камикадзе в комплекс автономного наблюдения. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале офицер-блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

"На России в районе н.п. Теткино случайно взорвался очередной комплекс автономного наблюдения. Силы обороны работают на Сумском направлении", – говорится в сообщении.

Видео дня

Напомним, что бойцы Вооруженных сил Украины активно уничтожают врага в лице армии страны-агрессорки России и ее техники. Силы обороны в Донецкой области сбили третий штурмовик противника Су-25 за неделю.

Как сообщал OBOZ.UA, на Таврическом направлении Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери российским оккупационным войскам. Наши воины уничтожили боевую машину поддержки танков "Терминатор" и тяжелую огнеметную систему "Сонцепек" оккупантов. Также в Донецкой области был сбит российский штурмовик Су-25.

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