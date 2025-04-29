Над Украиной ночью сбили 37 ударных дронов РФ, из-за атаки пострадали четыре области

В ночь на 29 апреля защитники неба Украины отбили очередную российскую атаку, сбив 37 ударных дронов. Вражеские цели были обезврежены на востоке, юге, севере и в центре страны.

Видео дня

Из-за действий агрессора пострадали Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина и Киевщина. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что агрессор приступил к атаке с 23:00 понедельника, 28 апреля, запустив 100 ударных и имитационных беспилотников из районов Курска, Миллерово, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Вражеское воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 37 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 47 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)", – добавили в ВС ВСУ.

На Днепропетровщине из-за атаки РФ погибла 12-летняя девочка в Самаровском районе, еще один ребенок и двое взрослых пострадали. Там частично разрушены частный дом и хозяйственное сооружение, еще один дом и гараж – повреждены. В Синельниковском районе горело аграрное предприятие.

В Киеве и на подступах к городу защитники неба сбили девять "Шахедов". В результате падения обломков на территории базы отдыха в Деснянском районе зафиксированы разрушения и повреждения зданий и авто, возникло возгорание. В столице три человека обратились за медицинской помощью.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки, продолжавшейся с 23:30 воскресенья, 27 апреля, по 17:00 понедельника, 28 апреля, Россия применила против Украины 166 беспилотников разных типов: из них Силы обороны сбили 40 "Шахедов", а 74 имитационных дрона были локационно потеряны. Из-за вражеского нападения пострадали Харьковщина, Донетчина, Сумщина и Черкасщина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!