Россия запустила по Украине 166 ударных дронов: в Воздушных силах доложили о сбитых БПЛА минувшей ночью

В ночь на понедельник, 28 апреля, армия страны-агрессора РФ атаковала Украину 166-ю ударными дронами и беспилотниками-имитаторами, что стало рекордным количеством запущенных российских БПЛА в текущем месяце. Защитники неба сбили 40 "Шахедов", 74 вражеских дрона-имитатора локационно потеряны без негативных последствий.

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Данные о боевой работе по вражеским целям обнародовали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Основными направлениями удара были Сумщина и Черкасчина.

По данным ведомства, начиная с 23:30 воскресенья, 27 апреля, РФ применила 166 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов других типов.

Оккупанты запускали дроны из районов российских городов Курск, Миллерово и Орел.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 17:00 понедельника подтверждено сбивание 40 "Шахедов" (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны.

74 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны без негативных последствий.

Вследствие атаки агрессора пострадали Харьковщина, Донетчина, Сумщина и Черкасчина, информировали в Воздушных силах.

Отметим, что согласно данным ВС ВСУ, нынешняя ночь стала рекордной в апреле 2025 года по количеству запущенных Россией беспилотников по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, армия РФ в полночь десятком ударных БПЛА атаковала ферму в Харьковской области. Вследствие обстрела погибли три десятка коров, повреждены хозяйственные здания.

Около четырех утра 28 апреля оккупаны нанесли удар по поселку Новоэкономическое в Донецкой области. Три человека погибли, под огонь попал частный сектор.

В ходе отражения дроновой атаки РФ 28 апреля был потерян истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ. Пилот успешно катапультировался, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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