Оккупанты ударили по поселку на Донетчине: погибли три человека

Ранним утром, 28 апреля, российские захватчики нанесли удар по поселку Новоэкономическому Донецкой области. В результате атаки 3 человек погибли, есть повреждения.

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Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре. Правоохранители начали досудебное расследование по факту военного преступления.

"28 апреля 2025 года, в 04:00, войска государства-агрессора ударили по частному сектору поселка Новоэкономическое Покровского района. В результате обстрела погибли супруги в возрасте 76 и 78 лет", – говорится в сообщении.

Также от полученных травм скончался 47-летний местный житель. Во время удара россиян мирные жители находились в собственных домах. Пока устанавливается тип вооружения, которым били оккупанты. В результате вражеских обстрелов в поселке повреждены домовладения.

При процессуальном руководстве Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры осуществляют комплекс необходимых мер по фиксации военных преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил РФ.

Напомним, в воскресенье, 27 апреля, российские террористы ударили по Никопольщине. В общине повреждены дома, газопровод и ЛЭП, пострадала пожилая женщина. Кроме того, в Новопавловской общине погиб 34-летний мужчина. В результате обстрелов также повреждены 7 частных домов, 5 хозяйственных построек и парник.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 апреля Россия несколькими волнами атаковала Днепропетровщину ударными беспилотниками. В результате удара погиб мужчина и была ранена девочка-подросток в Павлограде. Кроме того, в одной из общин района попадание вражеского БПЛА привело к гибели пол тысячи животных на ферме.

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