При отражении атаки БПЛА на Украину был потерян Су-27: появились данные о судьбе пилота

Утром в понедельник, 28 апреля, при отражении дроновой атаки РФ на Украину был потерян истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ. Пилот успешно катапультировался, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Причины инцидента выясняется специально созданной комиссией. Об этом сообщили в управлении коммуникаций командования Воздушных сил.

Самолет был потерян при выполнении комплексного боевого задания по авиационной поддержке войск и отражению воздушного нападения вражеских ударных БПЛА.

К счастью, украинский пилот успешно катапультировался. На место приземления своевременно прибыла поисково-спасательная команда: летчик был доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики.

"Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное", – подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что спецкомиссия по расследованию причин инцидента уже начала свою работу.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 апреля в бою погиб 26-летний пилот F-16 Павел Иванов. Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины посмертно погибшему военнослужащему Воздушных сил ВСУ.

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