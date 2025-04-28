Было запущено десять дронов: оккупанты атаковали ферму на Харьковщине, погибли десятки коров. Фото

В понедельник, 28 апреля, военные оккупационной армии РФ ударными дронами атаковали ферму в Харьковской области. В результате обстрела погибли три десятка коров, повреждены хозяйственные здания.

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Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По факту совершения военного преступления начато досудебное расследование.

По информации следствия, 28 апреля около 00:50 российские оккупанты нанесли удар по селу Малая Рокитна Харьковского района. Вероятно, противник применил десять ударных беспилотников типа "Герань-2".

"В результате обстрела повреждены телятник, три коровника и складские помещения местной фермы. От ударов погибли 30 коров", – говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры совместно со следователями полиции зафиксировали очередное военное преступление, совершенное вооруженными силами РФ.

Напомним, 28 апреля российские оккупанты нанесли удар по поселку Новоэкономическое Донецкой области. В результате атаки три человека погибли, есть повреждения. Среди жертв – супруги в возрасте 76 и 78 лет и 47-летний местный житель. Захватчики обстреляли частный сектор населённого пункта.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 апреля российская террористическая армия массированно атаковала Днепр дронами-камикадзе. В результате обстрела в семи многоэтажках выбило не менее 150 окон.

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