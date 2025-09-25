Силы обороны сбили российский самолет Су-34, совершавший атаки по Запорожью

Утром 25 сентября украинские защитники сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 российской оккупационной армии. Этот самолет захватчики применяли для совершения террористических атак по городу Запорожье.

Самолет был поражен около 4:00 часов утра 25 сентября. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Враг несет потери

По информации Воздушных сил, российский самолет Су-34 был уничтожен на Запорожском направлении. Также отмечается, что именно этот самолет осуществлял пуски управляемых авиабомб для террора мирных жителей Запорожья.

По информации мониторинговых каналов, самолет российских террористов был уничтожен в районе временно оккупированной Васильевки. Населенный пункт расположен приблизительно в 40 км от Запорожья.

Оружие террора

Су-34 – это российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, разработанный в 1980-х годах на основе истребителя Су-27. Он предназначен для нанесения ударов по наземным и надводным целям в любых погодных условиях и в любое время суток. Основным вооружением, которое Су-34 применяет в Украине, являются управляемые авиационные бомбы.

Благодаря специальным модулям, Су-34 может сбрасывать бомбы, не входя в зону действия ПВО средней дальности, что позволяет самолету оставаться в относительно безопасной зоне. Однако мастерство украинских защитников позволило сбивать российские самолеты, включая Су-34, даже на больших расстояниях от линии фронта.

Напомним, российские оккупационные войска ночью 23 сентября осуществили авиационный удар по Запорожью. Зафиксировано несколько взрывов и пожаров в городе, есть повреждения частной и промышленной инфраструктуры. Под завалами погиб мужчина.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что утром 22 сентября в Запорожье прогремели взрывы: облцентр оказался под атакой российских войск. На местах попаданий вспыхнули пожары, есть разрушения. Известно о четырех раненых и трех погибших: тело третьей жертвы нашли под завалами полностью разрушенного дома.

