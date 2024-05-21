Силы обороны стабилизировали ситуацию в Харьковской области: десантники показали эксклюзивные кадры боевой работы. Видео

Силы обороны Украины смогли стабилизировать ситуацию на севере Харьковщины, где российские войска развернули наступательную операцию. Воины сумели остановить врага и не дать ему продвигаться дальше.

В частности, достойный отпор захватчики получили в Волчанске, который стал одним из эпицентров ожесточенных боев. Как это было, показали воины 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

"На Харьковском направлении Силы обороны стабилизировали ситуацию и не дают врагу продвигаться дальше. Волчанск стал одним из эпицентров активного наступления россиян, но захватчики получили достойный отпор. Десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады показали эксклюзивные кадры боевой работы на направлении, где уничтожили немало российских оккупантов", – отметили в Страткоме.

Напомним, ранее в ГПСУ показали кадры эвакуации тяжелораненого пограничника на Волчанском направлении. Счет шел на минуты – и медики спасли защитнику жизнь, доставив его в стабпункт в течение четверти часа.