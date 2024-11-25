Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов на территории РФ: в Генштабе подтвердили поражение

В ночь на 25 ноября подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины, совместно с другими составляющими Сил обороны, атаковали ряд важных объектов на территории России. Удары получили объекты в Брянской, Калужской и Курской областях.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Одним из основных результатов сделки стало успешное поражение нефтебазы в Калужской области.

"В ночь на 25 ноября 2024 года подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с другими составляющими Сил обороны атаковали ряд важных объектов оккупантов, в частности в Брянской, Калужской и Курской областях России. Есть подтверждение успешного поражения нефтебазы в Калужской области", – говорится в сообщении.

Результаты боевой работы по другим целям на территории РФ уточняются.

В Генштабе заверили, что совместная координация сил обороны продолжится, и последующие удары также будут ориентированы на важные объекты российских захватчиков.

"Результаты боевой работы по другим объектам уточняются. Совместная удачная боевая работа всех составляющих сил обороны по важным целям российских захватчиков будет продолжаться и дальше. Слава Украине!" – резюмировали там.

Стоит отметить, что в ночь на понедельник, 25 ноября, украинская военная разведка нанесла успешный удар по объекту топливно-энергетического комплекса в Калужской области РФ. В результате атаки дронов-камикадзе была поражена нефтебаза АО "Калуганефтепродукт".

Ранее сообщалось, что в России в ночь на 25 ноября раздались взрывы в Калуге и Курской области. Так, на Курщине раздавались сирена и взрывы, а местные власти предупреждали о ракетной опасности. Некоторые враждебные Telegram-каналы заявляли, что ВСУ якобы применили ATACMS.

Напомним, что в ночь на 24 ноября территорию страны-террориста России атаковали ударные дроны-камикадзе. Под атакой оказались Курская, Липецкая, Белгородская и Орловская области. В минобороны РФ выдали, что силами противовоздушной обороны якобы были уничтожены 34 украинских БПЛА самолетного типа.

В ночь на 25 ноября украинские дроны атаковали завод "Тайфун" в Калуге, принадлежащий российскому ВПК. Это предприятие производит радиолокационное оборудование для русской армии.

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