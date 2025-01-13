Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление оккупационных войск: на фронте произошло 155 боевых столкновений – Генштаб

Российские оккупационные войска 155 раз за неполные сутки (по состоянию на 22:00 понедельника, 13 января) развязывали бои против Сил обороны Украины. Из них 74 – на Покровском направлении.

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Сводкой об обстановке на передовой поделился Генеральный штаб Вооруженных сил. Наши защитники продолжают сдерживать давление агрессора. Напряженная ситуация и основные усилия противника – в районах Покровска и на Курщине.

Государство-террорист нанесло 41 авиаудар (с применением 62 КАБов). Захватчики использовали 684 дрона-камикадзе и совершили 3730 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении россияне дважды штурмовали украинские позиции в городе Волчанск.

Два раза враг атаковал на Купянском направлении, вблизи населенных пунктов Лозовая и Двуречная. Одно боеприкосновение на 22:00 еще не закончилось.

На Лиманском направлении ВС РФ 15 раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Новосергеевка, Зеленый Гай, Шейковка, Первомайское, Макеевка, Заречное, Терны. Два боя продолжались.

Четыре штурма противника отразили наши воины в районе Белогоровки на Северском направлении. Активным, оп состоянию на 22:00, было одно боестолкновение.

11 атак захватчиков отбиты на Краматорском направлении. Противник пытался продвинуться вперед в районе Часова Яра и Ступочек. Продолжалось три сражения.

На Торецком направлении Силы обороны отражали 16 вражеских атак в районах Белой Горы, Крымского, Торецкого. 13 атак остановлены, еще три продолжались.

На Покровском направлении агрессор атаковал 74 раза в районах населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лысовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Проминь, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасиловка, Успеновка, Петропавловка, Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Андреевка, Курахово, Дачное, Янтарное. Пять боеприкосновений еще продолжались.

По предварительным подсчетам, в понедельник оккупанты потеряли здесь 218 военнослужащих (убитыми и ранеными). Наши воины уничтожили две единицы автомобильной техники и мотоцикл, нанесли значительные повреждения РСЗО и пушке захватчиков.

На Новопавловском направлении защитники Украины отразили 11 атак. Враг безуспешно пытался прорваться вблизи населенных пунктов Разлив, Времевка, Раздольное, Константинополь и Нескучное.

Силы обороны продолжают ведение операции на Курщине, там успешно отбито 11 атак противника.

За эффективную боевую работу в ГШ ВСУ отметили воинов:

– 44-й отдельной артиллерийской бригады им. гетмана Даниила Апостола;

– 406-й отдельной артиллерийской бригады им. генерала-хорунжего Алексея Алмазова;

– 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады;

– 100-й отдельной механизированной бригады;

– 38-й отдельной бригады морской пехоты.

Как писал OBOZ.UA, за 12 января общие потери РФ в войне против Украины составили 1510 оккупантов. Также у агрессора стало на 368 единиц военной техники и вооружения меньше.

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