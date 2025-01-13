ВСУ обезвредили еще 1540 захватчиков и сотни единиц техники и вооружения врага – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1510 российских оккупантов. Также обезвредили 368 единиц их военной техники и вооружения.

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По состоянию на 13 января общие потери личного состава войск страны-агрессора в войне против нашего государства достигают 809 760. Обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне воины уничтожили 37 артиллерийских систем (всего 21 876), 26 боевых бронированных машин (20 315), восемь танков (9764), два средства ПВО (1044) и одну РСЗО (1261) захватчиков из РФ.

С неба защитники успешно "приземлили" 183 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 22 204).

На земле бойцы сожгли еще 110 единиц автомобильной техники и автоцистерн (33 708), одну – спецтехники (3695) оккупантов.

За время полномасштабной войны ВСУ уничтожили в общем 3018 крылатых ракет, 369 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку войск страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие две недели (с 1 января 2025 года) Силы обороны уничтожили по меньшей мере 12 баз или командных пунктов войск РФ. Также защитники поразили склад с вооружением врага и попали не менее чем по трем нефтебазам на территории России.

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