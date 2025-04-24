Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага на Курском направлении: в Генштабе рассказали подробности

Украинские воины продолжают сдерживать российских захватчиков на Курском направлении. Враг в течение суток провел там 23 штурма на позиции подразделений ВСУ.

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Об этом сообщил Генштаб в строительстве 23 апреля по состоянию на 22:00. Отмечается, что российские войска активно применяли в Курщине авиацию и артиллерию.

Всего за сутки на этом направлении враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив при этом 30 управляемых бомб. Также российские захватчики совершили 383 артиллерийских обстрела, 19 из которых – из реактивных систем залпового огня.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, враг несет значительные потери, подчеркнули в Генштабе.

По всей линии фронта за сутки произошло 124 боевых столкновения с врагом.

Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении, где россияне 43 раза пытались прорвать оборону украинских защитников неподалеку от Калинового, Зеленого Поля, Новоторецкого, Елизаветовки, Лисовки, Возрождения, Зверевого, Успеновки, Надеевки, Котляровки и Андреевки. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

Однако российские штурмы не проходят бесследно для оккупантов. Украинские воины наносят врагу значительные потери.

Так, всего за сутки на этом направлении было обезврежено 349 окупантов, 174 из них – "двухсотые". Также украинские бойцы уничтожили 7 единиц автомобильной техники, антенну БпЛА, 20 мотоциклов, 5 беспилотников, наземный дрон и окопный РЭБ оккупантов. Кроме того, повреждены четыре единицы автомобильной техники, три мотоцикла, три пушки и два миномета захватчиков.

Активно враг действовал также на Торецком направлении. Оккупанты здесь 25 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления враг сконцентрировал в районах Дачного, Крымского, Торецкого и Леонидовки. Наши защитники успешно отбили 21 атаку, бои продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 20 раз атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Новое, Грековка, Надежда и Редкодуб. Четыре боестолкновения до сих пор не утихают.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины нанесли удар по ангарам в Курской области РФ, которые использовали российские военные. В результате удара российская армия понесла потери в технике.

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