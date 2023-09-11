Силы обороны Украины совсем скоро могут прорвать главную линию обороны россиян на юге: помешают ли контрнаступлению погодные условия

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил Би-би-си, что погодные условия позволят украинским военным продолжать активные наступательные действия в ближайшие 30-45 дней, а затем ожидается уменьшение боевой активности. Он отметил, что с наступлением осенней непогоды Вооруженным силам Украины будет труднее маневрировать и наступать.

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Другого мнения по этому поводу начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, который на встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES) сообщил – ВСУ продолжат активное контрнаступление в любую погоду.

"Боевые действия так или иначе будут продолжаться. В плохую погоду бороться сложнее. Но все равно контрнаступление будет продолжено", – отметил Буданов.

Осенние дожди и зимний холод влияют на интенсивность боевых действий. Однако в прошлом году в разгар ноября украинская армия уволила Херсон, а в районе Бахмута продолжались ожесточенные бои. По заявлениям военных, замедление наступательных операций в прошлом году было больше связано с нехваткой необходимого количества техники и боеприпасов, чем с погодой.

OBOZREVATEL разбирался в том – действительно ли ухудшение погодных условий повлияет на развитие событий на фронте и чего ждать от контрнаступления в ближайшее время.

Плохая погода – не главное для результативного продвижения СОУ

Западные СМИ уже долгое время постоянно колеблются между поражением и победой украинского контрнаступления. С наступлением осени, а значит сезона дождей, по их словам - "часы для Украины тикают быстрее, ведь боевые условия станут еще сложнее, а потому, на их взгляд, надо ускорять темп наступления".

Слова авторитетного Марка Милли о том, что погода покидает Украину 30-45 дней для активной фазы боевых действий, стали логическим продолжением этих заявлений и все же заслуживают того, чтобы их воспринимать серьезно.

Со своей стороны комментарий Кирилла Буданова относительно того, что украинцы продолжат наступать и освобождать страну от врага несмотря ни на что больше похож на поддержку боевого духа внутри страны, чем на вероятное реальное течение событий. Но это только кажется.

"СОУ смогут продолжить свои активные боевые действия при любых погодных условиях, – говорит военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. – Если говорить о наших возможностях наступления, то они будут зависеть не столько от дождя или мороза, сколько где СОУ будут на момент наступления этих неблагоприятных погодных условий.

Основная цель – как минимум до конца сентября, начала октября дойти до города Токмак, который находится между второй и третьей линией обороны россиян. Это позволит его окружению или освобождению. После чего продвижение СОУ значительно ускорится, например, уже южнее – к Мелитополю.

Если нашу армию настигнет осеннее распутица, но мы уже будем возле этого стратегического города, то не будет проблемой для проведения и далее активных действий на фронте против врага. При таком развитии событий вся группировка россиян будет находиться в узком промежутке побережья Азовского моря, что позволит контролировать ход событий даже ствольной артиллерией. Это оставляет их мобильность и маневренность, а отступать будет почти некуда. Ситуация несколько похожа на прошлогоднюю, которая сложилась на Правобережье Херсонщины. Постоянное огненное влияние на российские силы, которое будет возможно в любую погоду – все это элементы продолжения активной фазы контрнаступления", – считает Александр Коваленко.

Смертельный "запорожский треугольник" для россиян

Учитывая прогноз военного эксперта, возникает другой вопрос – насколько Силы обороны Украины могут для того, чтобы в ближайшее время прорвать вторую и третью линии обороны россиян на юге. Так, например, директор по анализу Разведывательного управления Минобороны США Трент Мола заявил, что СОУ до конца 2023 года с вероятностью 40-50% прорвут уже достаточно хорошо линии обороны россиян, ведь еще несколько недель назад большинство западных экспертов и военных скептически комментировали текущий и будущий успех украинцев на фронте

СОУ понадобилось два с половиной месяца для того, чтобы прорвать сложнейшую в современной военной истории полосу минных полей, глубиной 5 километров и выйти на границу с основной линией обороны РОВ.

Пока украинцы расширяют плацдарм во второй линии обороны. Это свидетельствует о том, что процесс продвижения действительно ускорился. На сегодняшний день увеличение зоны прорыва в глубину, в том или ином направлении, составляет в среднем 350-400 метров в сутки.

"В настоящее время основной площадкой самых интенсивных боевых действий является так называемый "Запорожский треугольник" – Новопрокоповка-Вербово-Очеретоватое. Этот треугольник образовался с помощью прорыва левым флангом от трассы 0408 первой линии обороны РОВ и создания клина, острие которого нависло над имеющимся Очеретованым, которое выступает трамплином на пути к трассе 0401, – продолжает Александр Коваленко. – Также отдельно отмечу, что российское командование вынуждено перебрасывать с Востока, из зоны ответственности группы войск "Центр" и "Запад", десантные полки 76-й ДШД. Происходит это все не от легкой жизни в "Запорожском треугольнике", ведь несмотря на количественное преимущество в обороне, они его удержать не могут. И если будет потерян контроль не только над автобанами 0408, но и над 0401, то СОУ появятся у Токмака в конце сентября-начале октября. Это более возможное развитие событий, что означает полный прорыв обороны россиян на этом направлении.

У врага снарядный голод

Агентство Reuters заявило, что российский ВПК может производить не более 200 танков в год. При том, что российская армия теряет в Украине около 2000 танков в год. Кроме этого, Россия может выйти на производство до 2 миллионов снарядов в год только через несколько лет.

В прошлом году, работая со складов долгосрочного хранения, Россия использовала до 11 миллионов снарядов для ведения своего наступления. Во время прошлогодних штурмов русские артиллеристы выстреливали по 70 – 80 тыс. снарядов в сутки, а теперь могут позволить себе чуть более 12 – 15 тыс. выстрелов ежедневно.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ин планирует в ближайшее время посетить Россию, чтобы обсудить с кремлевским "коллегой" Владимиром Путиным поставки оружия. Российские кафиры хотят получить от КНДР артиллерийские боеприпасы и ракеты к РСЗО. того, боеприпасы из Северной Кореи могут позволить выиграть время для России, давая отечественной военной промышленности нарастить производство и накопить запасы собственного вооружения.

Северная Корея действительно имеет один из самых больших запасов артиллерии и неуправляемых ракет, которые могут быть использованы Россией. Несмотря на то, что Пхеньян и Москва отвергли обвинения в поставке оружия, Ким Чен Ын почти наверняка будет обсуждать с Путиным именно поставки вооружения российским оккупантам.

Конечно, с одной стороны, союз Кремля с Северной Кореей свидетельствует о том, что российский президент находится в состоянии отчаяния и как мало маневра осталось у него для поиска помощи. С другой стороны, предоставление большого количества боеприпасов и техники с учетом вероятной новой волны мобилизации позволяет Путину активно вести войну против украинцев еще долгое время.

Северная Корея имеет необходимое для России оружие, но есть нюанс

Александр Коваленко более оптимистичен в отношении такого союза и корейских снарядов для россиян.

Эти сообщения звучат еще с ноября 2022 года. А раньше звучали заявления о десятках тысяч северокорейских добровольцев, желающих воевать за Россию в Украине, – говорит военный эксперт. – Да, РОВ действительно сейчас критически не хватает боеприпасов и техники, а за счет своих ресурсов они эту проблему своевременно и в полном объеме не могут решать. Поэтому привлечение третьей стороны для нее является архиважной задачей.

КНДР имеет широкую номенклатуру техники и боеприпасов, которые подходят российской армии, ведь это все или советско-китайская техника, или ее северокорейские аналоги. Так, в КНДР на вооружении стоит линейка танков Т-62 в местном варианте – около 2 тыс. в разной модификации.

Также у КНДР достаточно крупная линейка ствольной артиллерии калибров 152-мм и 122-мм, в которых сейчас остро нуждаются в РФ. Кроме артиллерии есть и значительный потенциал 122-мм РСЗО, являющихся местными аналогами БМ-21 "Град".

Только по самым скромным оценкам у северокорейской армии на вооружении находится до 10 тыс. минометов калибров 120-мм, 82-мм. То есть есть потенциал как для передачи оружия, так и соответствующих боеприпасов, в которых россияне очень нуждаются, – констатирует Александр Коваленко.

Но по его словам, существует проблематика их доставки, которая заключается в том, что единственным железнодорожным сообщением между КНДР и Россией является мост "Дружба", то есть только одна логистическая артерия. КНДР переживает техногенный коллапс, ставший следствием технической и технологической деградации, который привел к тому, что, например, транспортная отрасль полумертвая и обеспечивать поток эшелонов с боеприпасами или техникой она не сможет.

Дело в том, что нынешний дефицит боеприпасов в зоне боевых действий в Украине в России возникал не когда они начали заканчиваться, этого окончательно никогда не произойдет, а когда начало увеличиваться расстояние, а значит время их доставки. Основной поток боеприпасов идет уже даже не из Центрального военного округа, а преимущественно из Восточного ВО – Улан-Удэ, а это 6 тыс. км. к границе с Украиной. Собственно, северокорейские боеприпасы будут преодолевать еще больший путь – более 10 тыс. км. к нашей границе.

Один корейский эшелон – примерно 10 тыс. выстрелов. На сегодняшний день РОВ в сутки производят в среднем 15 тыс выстрелов. Так что КНДР хотя и может потенциально помочь врагу со снабжением, но не решит всех его проблем.